TRAS la peor Semana Santa de nuestras vidas, ex aequo con las del confinamiento pandemiano, sólo faltaría que hoy nos quedásemos sin opción de llegar a tiempo al destino previsto. Con eso de que ayer no hubo periódicos y que no todos estamos al tanto de lo que dicta internet, se nos puede haber pasado por alto que anoche cuando eran las dos de la madrugada había que darle un empujoncito a la manecilla horaria para que fuesen las tres. Así como el cambio horario otoñal nos da opción a dormir una hora más, ahora es todo lo contrario y nos vamos a ese huso horario de que tanto la amanecida como el ocaso se produzcan más tarde. Y cada vez que se produce esta alteración horaria nos preguntamos que para qué. Dicen que para aprovechar más la luz solar, conque pregúntele al que a las siete ya está en planta.