‘Adieu’, Nicole

Ha muerto a los 88 años Nicole Croisille. ¿No sabe quién es? Fue bailarina de la Ópera de París y de la Comedie Française desde los 8 años, formó parte del cuerpo de baile de Josephine Baker, alternó el teatro y la revista musical, empezó a darse a conocer como cantante en las míticas caves de Saint-Germaín-des-Prés a principios de los 60 desarrollando una larga carrera como cantante sobre todo en Francia, donde fue muy popular en los años 70: los informativos le hicieron el hermoso homenaje de abordar a la gente en las calles para que tararearan sus éxitos Parlez-moi de lui, Une femme avec toi o Si l’ on pouvait choisir sa vie. Tenía una acariciadora voz llena de matices e intimismo.

¿Sigue sin saber quién es? Se equivoca. Tararee conmigo “Comme nos voix, daba daba da, daba daba da, chantent tout bas, daba daba da…”. Sí, es la voz maravillosa que junto a Pierre Barouh interpretó las extraordinarias canciones que Francis Lai compuso para Un hombre y una mujer de Lelouch, una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine y un monumento a la chanson con un toque jazzístico. Pero no fue el popular “daba daba dá” (que ella improvisó porque Pierre Barouh no había terminado la letra) la joya de la película. Nicole cantó las hoy clásicas Aujord’ hui c’ est toi y Plus fort que nous, una de las mejores chansons del siglo XX. Estas canciones la convirtieron en una estrella mundial que brilló sin apagarse hasta hoy gracias solo a una película y un disco, mientras en Francia proseguía su sólida carrera. Francis Lai y Lelouch la hicieron universal. Volvió a colaborar con ellos cantando Des ronds dans l´eau en Vivir para vivir o, muchos años después, Les plus belles années d’ une vie en el emocionante reencuentro entre unos ancianos Jean Louis Trintignant y Anouk Aimée.

En 1965 Lelouch y Francis Lai oyeron a una cantante desconocida en el club de jazz Bilboquet: “Nunca la había visto. Nunca la había oído. Pero lo supe: Nicole era la voz de Anouk”. 60 años después el anciano director la ha despedido con unas palabras conmovedoras: “Vivo en adioses. Todos mis amigos se van. Nicole va a faltarme mucho, como Lai, como Barouh, como Trintignant, como Anouk…”. “Era una de las voces de nuestras vidas”, tituló Le Point su necrológica. También de la mía.