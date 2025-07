Alan Bergman: tal cómo éramos

Marilyn Bergman falleció en enero de 2002 y Alan Bergman, su marido, el pasado 17 de julio. Puede que usted crea no conocerlos. Pero se equivoca. Seguro que se dejó encantar y tarareó alguna de las grandes canciones cuyas letras escribieron. E incluso que canturreara aquel “Round like a circle in a spiral / Like a wheel within a Wheel / Never ending or beginning…” de El caso de Thomas Crown que cantó en la versión original Noel Harrison y, en sus personales versiones, Dusty Spingfield, José Feliciano o Sting. O aquel “Memories light the corners of my mind / Misty water-colored memories / Of the way we were” que cantaba Barbra Streisand en Tal como éramos. Pues Marilyn y Alan Bergman fueron quienes escribieron estas letras para las composiciones de Michel Legrand y Marvin Hamlish.

Marilyn y Alan eran judíos, como casi todos los genios que hicieron la grandeza de la canción americana: George Gershwin, Irvin Berlin, Jerome Kern, Richard Rodgers, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerry Bock, Jule Styne o John Kander. Se casaron en 1958 y formaron una de las más famosas parejas de letristas de Broadway y de Hollywood, obteniendo 14 nominaciones y tres Oscar, cuatro Emmy y dos Grammy. La complicidad entre compositores y letristas es siempre importante, pero quizás más en el cine y el teatro por tener que ajustarse a unos personajes y una acción dramática. Grandes fueron las parejas de compositores y letristas formadas por George e Ira Gershwin, Rodgers y Hart o Hammerstein II, Bernstein y Comden & Green o Sondheim, Loewe y Lerner o Kander y Ebb.

Los Bergman trabajaron con compositores geniales para escribir las letras de canciones inolvidables: The Windmills of Your Mind o WhatAre You Doing the Rest of Your Life? de Michel Legrand –con extraordinarias versiones de Sarah Vaughan, Sinatra o la Streisand– para las películas El caso de Thomas Crown y Con los ojos cerrados, The Way We Were de Marvin Hamlish para Tal como éramos, In the Heat of the Night de Quincy Jones, cantada por Ray Charles, para En el calor de la noche, por citar algunas de entre más de un centenar de canciones. Nos hicieron un poco más felices. Hay que agradecérselo.

Dedicado a mi querida María Esperanza Sánchez mientras Barbra Streisand susurra The Way We Were.