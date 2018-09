Con el ánimo idóneo para recibir al coloso

Amanece día grande para el fútbol según Sevilla. Llega el Madrid al rodeo que más se le enquistó en el tiempo que llevamos instalados en el siglo XXI según estadísticos y gentes de buen vivir. Y aunque la historia es agua que no mueve molino que se precie, lo cierto es que en este caso tan reciente da pie a la esperanza de un triunfo sobre una tropa que ya alcanzó al Barça, su rival auténtico, en las alturas de la tabla y que viene ya sin Cristiano.

La ausencia del portugués hace que esas estadísticas cobren fundamento, ya que con él todo se venía abajo por cómo descompensaba la balanza con el Sevilla. Y este Real Madrid parece más coral de la mano de Lopetegui, con mucha menos dependencia de la que tenía con el astro luso. Todos para todos parece la filosofía de este equipo, ya desechada aquel todos para uno que ayudaba a que la estrella portuguesa pudiese competir con el mejor jugador de la historia.

Así las cosas, espera el Sevilla con el ánimo recobrado mediante dos goleadas balsámicas. Once goles en dos partidos es marca insólita que le ha recompuesto el ánimo y que le alimenta con vistas a lo de esta noche en Dato. El Standard de Lieja y el Levante cayeron víctimas del instinto depredador de Ben Yedder, el mejor goleador del Sevilla en ni se sabe cuánto. Un repóquer de goles en esos once tan recientes me imagino que le servirán para una titularidad que le escamoteaban.

Partido grande, siempre lo es un Sevilla-Real Madrid, y muy optimizadoras las estadísticas, que hace sólo cuatro meses ya hincó la rodilla el coloso en la que fue la noche más triste de un sevillista como Ramos en la que fue su casa. A pesar de todo no puede considerarse que sea el Sevilla quien parte de favorito. Claro que la tropa de Machín recibe al Madrid con un ánimo mejor del que lucía cuando llegó el Getafe. Sea como sea y aunque sea miércoles, acontecimiento indudable.