El año que se va

Si saliéramos a la calle y preguntáramos a las primeras personas que nos encontrásemos cuándo fue el famoso apagón que nos dejó a oscuras durante varias horas, es probable que mucha gente nos dijera que fue hace… a ver, déjeme pensar… ¿dos años?, ¿tres?, ¿cinco? Pues no, el famoso apagón que dejó sin luz a toda la península ibérica ocurrió el lunes 28 de abril de 2025 a las 12:33 horas. Es decir, hace ocho meses. Y aun así, muchos de nosotros ya nos habíamos olvidado y yo he tenido que preguntarle a mi amiga IA –a través de Google– cuándo ocurrió el apagón porque ya no tenía claro si fue este año o si fue el año anterior. Y dentro de poco, cuando se publiquen los resúmenes de las noticias más importantes que se han producido a lo largo de 2025, nos rascaremos asombrados la cocorota porque ya no tendremos memoria de muchos de esos hechos que se supone han sido tan importantes para nuestras vidas. Yo recuerdo perfectamente que el microondas que estaba en marcha se paró repentinamente cuando se produjo el apagón, pero si no hubiera buscado la fecha exacta ya no sabría decir si fue en abril o en enero de este año o en julio del año pasado. No, imposible. Nuestra memoria se va deshilachando con una rapidez vertiginosa, y si ni siquiera sabemos recordar con precisión un hecho tan significativo como el apagón, ¿qué demonios almacenamos en nuestra maltrecha memoria? ¿Y qué somos los seres humanos del siglo XXI, si apenas tenemos la capacidad de recordar los hechos que nos han afectado de un modo tan decisivo como ocurrió con el apagón?

A lo largo de este año 2025 –leo sorprendido– Donald Trump volvió al poder y también murió el papa Francisco. ¿Trump volvió a la presidencia este mismo año, si parece que lleva gobernando –o más bien desgobernando– desde hace un montón de tiempo? ¿Y el papa Francisco murió también este año? ¿Se acuerda alguien del papa Bergoglio? ¿Se acuerda alguien de que se llamaba así, Bergoglio, y que era hincha del club San Lorenzo de Almagro y una buena persona a pesar de que mucha gente le odiaba? Acabo de mirar la fecha y el papa Francisco murió una semana antes del apagón, pero da la impresión de que su memoria se ha desvanecido por completo. Y ahora vuelvo a la misma pregunta: ¿es posible ser humanos si apenas tenemos memoria? ¿Es posible?