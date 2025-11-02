Antonio Sanz y el fuego amigo

Mientras que Antonio Sanz afronta la crisis de los cribados reorganizando a sus equipos de trabajo y pisando el terreno para obtener el diagnóstico más preciso, algunos compañeros de partido no le ayudan con sus declaraciones más o menos desafortunadas, para añadir leña al fuego. Aunque el cribado sólo hubiese fallado a una mujer, qué gana el diputado del PP-A Pablo Venzal diciendo que las afectadas por las negligencias se van a acabar contando con los dedos de una mano. En fin.