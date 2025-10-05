Asumir y corregir

No lo sabemos todo sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama. Pero lo que sabemos basta para autorizar lo que se concluía en nuestro editorial de ayer: “Escudarse en la trifulca política para restarle importancia, cuando a diario resuenan testimonios estremecedores de mujeres que vivían en la ignorancia y toparon finalmente con la enfermedad, merece la reprobación… Sólo cabe pedir perdón, revisar todos los protocolos para que no pueda volver a repetirse y asumir la responsabilidad”.

Por supuesto que esto da armas a una oposición socialista muy debilitada por los escándalos que afectan al partido y al Gobierno. A lo que se suma su debilidad por la dependencia de la oposición interna con la que cogobierna y su precaria política de pactos con nacionalistas de extrema izquierda y extrema derecha. Y que, además, se enfrenta a las próximas autonómicas andaluzas con una candidata ruidosa pero también debilitada por su pertenencia a este errático Gobierno. Claro que este gravísimo episodio se ha utilizado en la trifulca política. Es tan legítimo que la oposición lo haga como censurable que la Junta se escude en ella para quitarle importancia. La tiene. Y mucha.

La derecha centrada que Moreno quiere representar tiene dos frentes prioritarios: desvincularse de Vox y volcarse en lo público, educación y sanidad especialmente, demostrando que la defensa del Estado de bienestar no es cuestión de izquierdas o derechas, sino una conquista irrenunciable y un patrimonio común.

Lo de Vox está claro. A Sánchez le ha salido bien (a él, no al país) la jugada de cogobernar primero con la extrema izquierda populista y después con el desecho de tienta del PC; y medio gobernar gracias al apoyo de lo que imaginativamente llama “mayoría de progreso”, formada por nacionalistas de derechas, extrema derecha y extrema izquierda. Al PP, en cambio, su errónea política con Vox le costó perder en las generales de julio de 2023 lo ganado en las autonómicas y municipales de mayo. Y alimentar el bulo propagandista de la “fachosfera” y el lobo fascista. El fallo inaceptable de los cribados le ataca en el flanco más sensible: el de la sanidad pública. Lo sucedido es de tal gravedad que da la razón, aunque no la tengan toda, a quienes acusan a la derecha de devaluarla y dañarla.