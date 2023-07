Se acaba de dar noticia de la idea del Ayuntamiento de reubicar oficinas municipales en los edificios de los juzgados y de la Audiencia Provincial, que van a quedar desocupados tras el traslado de la actividad judicial a la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. No sé si es una idea en firme o un tanteo, pero en cualquier caso tiene cierta lógica. Está bien reutilizar edificios públicos, aunque por su uso exhaustivo y años de vida seguramente habrá que modernizarlos, mejor para usos nuevos. Están muy bien situados y accesibles por transporte colectivo y más con la línea 3 del Metro en construcción, que en su mitad norte llegará al Prado. Claro que esta accesibilidad era un argumento para no quitar los juzgados de allí, más con las sedes de Viapol y la Buhaira que se han concentrado en la zona. Pero no hablemos de la Ciudad de la Justicia, que ya habrá otra ocasión. Ahora quería reflexionar sobre el atractivo del Prado de San Sebastián para ser objeto del deseo de usos y más usos en la ciudad a lo largo de tantos años.

En el Prado se ha reflejado de manera clara la historia urbana de Sevilla. Con algunos momentos menos recordados, como los tiempos de quemadero de la Inquisición y cementerio y otros más definitorios para Sevilla como el asentamiento de la Feria de Abril. Primero fue un ejido o tierra comunal y lugar de descanso de la Cañada Real desde los tiempos de Alfonso X el Sabio y se extendía desde las murallas de la ciudad hasta la ermita de San Sebastián, de la que toma el nombre. La instalación de la corte de los Montpensier, la llegada del ferrocarril, el derribo de las murallas y la instalación de la Feria de Abril jalonan la historia del lugar en el siglo XIX y acentúan la atracción del Prado en el siglo XX con el Parque de María Luisa, la Exposición del 29 y la estación de autobuses. También quisieron poner un centro comercial en los setenta aprovechando el traslado de la Feria a Los Remedios. La iniciativa de Soledad Becerril de un edificio administrativo paralelo a la estación de autobuses, con proyecto de Rafael Moneo, fue abortado por la siguiente corporación. Ahora vendría de dulce. La Biblioteca Universitaria de Zaha Hadid fue ahuyentada nada más posarse en el Prado. Y por hablar de las cercanías, el Equipo Quirúrgico parece que fue abducido. Por cierto, otro solar para seguir concentrando usos públicos en la zona.

Siempre me atrajo el Prado como sitio especial de la ciudad y he tenido ocasión de disfrutar, estudiar, proyectar y escribir sobre esos terrenos. Desde los cines de verano y Cita en Sevilla, hasta varios concursos convocados en esos terrenos. Si la iniciativa de poner allí la Gerencia sigue adelante será bueno para los bares del entorno, desde el Nuria, hasta la Hostería del Prado y los quioscos de los jardines, que siempre han acogido viajeros y letrados y que en el futuro verán arquitectos, promotores y ciudadanos tratando de entender el dilatado trámite de las licencias de obras.