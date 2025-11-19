La batalla de Uclés

No es mi intención hablar de una novela que está en boca de todo el mundo. A su autor Julia Otero lo entrevistó como si tuviese en antena a Faulkner y Silvia Intxaurrondo le ha confesado a Juan de la Huerga que tiene La península de las casas vacías en su agenda de lecturas. Su autor tiene el mismo apellido que un pueblo de Cuenca donde tuvo lugar la batalla de 1108 en la que los almorávides derrotaron a los cristianos. De David Uclés se está hablando tanto como de Rosalía. No tardará en pasar por David Broncano.

Hay zonas de España donde crecen los ajos (Pedroñeras, en Cuenca, hoy nos ha dado por Cuenca), donde florecen las cerezas (el valle del Jerte), el milagro del vino de manzanilla (Sanlúcar de Barrameda) o los melones como maquetas de submarinos (Tomelloso). En Jaén, capital mundial del aceite de oliva, aparecen los escritores como champiñones.

El Sevilla y el Betis suman 140 temporadas en Primera División, pero la ciudad sólo ha ganado una vez el Planeta con Manuel Ferrand. El Jaén estuvo tres años en Primera, puedo decir como Alberti que yo nací, perdonadme, con el Jaén en Primera División, pero ha ganado tres veces el Planeta. Y eso que el editor, José Manuel Lara, era sevillano de El Pedroso.

Juan José Mira (La Puerta de Segura, 1907-Lloret de Mar, 1980) ganó la primera edición en 1952 con En la noche no hay caminos. Este escritor era comisario del Partido Comunista, encargado de escrutar la pureza ideológica de los nuevos militantes, según contaba Juan Goytisolo en Coto vedado. Juan Eslava Galán (Arjona, 1947) era profesor de Inglés en un instituto cuando supo que había ganado el Planeta con En busca del unicornio, con el premio añadido de llevar en la turné a Fernando Fernán-Gómez como finalista. Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) ganó el Planeta con El jinete polaco.

Estos dos últimos ganadores tienen una curiosa relación con los Mundiales de Fútbol. Fui con el fotógrafo Atín Aya y el editor Pedro Tabernero a entrevistar a Muñoz Molina en Granada en junio de 1990, el año que nace David Uclés. Allí vimos el partido inaugural del Mundial de Italia en el que Camerún venció a la Argentina de Maradona con un gol de Oman Biyik. Cuatro años después, Muñoz Molina presidía el jurado del premio Andalucía de Novela que Eslava Galán ganó con El comedido hidalgo. Llegué un poco tarde al hotel Alfonso XIII porque estuve viendo el Alemania-Bolivia que inauguraba el Mundial de Estados Unidos 1994. Ganaron los teutones con un gol de Klinsmann y a Bolivia la entrenaba Xavier Azkargorta.

Salvador Compán fue finalista del Planeta el año 2000 que lo ganó Maruja Torres. El fallo se hizo público el mismo 16 de octubre que Eta asesinó al coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos. Arsenio Moreno fue alcalde de Úbeda entre 1983 y 1989. Presenté con Fernando Iwasaki su novela Hijos de la espuma del mar, epopeya de Alonso de Molina, de Úbeda, primer europeo que pisó el Perú de los incas. El hotel Condestable Iranzo de Jaén tiene una biblioteca de la que leí Los intereses creados de Jacinto Benavente. Sin olvidar a Joaquín Sabina, que fue poeta antes que cantautor.