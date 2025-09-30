Todo Begoña

Llego ayer de Tenerife Norte tras un día varado porque se canceló el vuelo debido al estado del tiempo. Venía de La Palma, la isla bonita, de Los Llanos de Aridane, donde he participado en el VII Festival Hispano Americano de Escritores, que preside el novelista canario JJ Armas Marcelo. Día y noche hemos hablado de Literatura y cuanto la rodea. Sin televisión, sin periódicos, sin radios.

La isla bonita nos ha abducido, incluso cuando nos subieron al Roque de los Muchachos para ver la astrofísica que hay allí, los telescopios de última generación que auscultan todos los días el cielo. La cresta de una de sus montañas está entregada a la ciencia en su última versión. 2.340 metros de altura sobre el nivel del mar y el compromiso de no estropear el cielo desde el que se observa el universo y sus estrellas. Una maravilla que añadir a la Caldera de Taburiente, lugar mágico en donde los haya. Es lo más cerca que he estado de la residencia donde viven los dioses, dijo el poeta Jaime Siles, que también estaba allí, catedrático de Latín de la Universidad de Valencia. Comprenderán que entre las alturas, las laderas del volcán y el modo en que se conjuga el perímetro de la isla con su altura, con sus visiones del mar inmenso en todas las subidas, nadie dijera nada de Begoña Gómez. Que es lo que no paro de oír hablar ahora que he dado un abrazo de despedida al gran Juan Bonilla, uno de nuestros mejores novelistas, con quien he vuelto en un avión desde Tenerife y La Palma.

Aquellos dioses de Taburiente quizá estaban hechos de la misma materia de la que está hecha la mujer de Pedro Sánchez, pues no le afecta el tener que comparecer como imputada, ante un jurado popular, a su juicio sobre corrupción. Como los dioses sordos al dolor humano. Es de lo que se habla en todas partes desde ayer. Todo el mundo. Pero digo yo, ¿no le afecta? ¿Tampoco si es condenada por todo o por alguna parte de la imputación? Mala suerte de país, el mundo del sueño y la observación astrofísica, y Begoña, están a un salto de avión. El escritor hispano americano ante el mundo y todo lo que rodea esa literatura, y los poetas canarios, el mundo del archipiélago, la belleza a grandes cucharadas de una isla bonita de verdad, han demostrado que otro mundo es posible.