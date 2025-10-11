El BOPE y García Montero

El BOPE (Boletín Oficial de la Progresía Española) la ha tomado con la Hispanidad y tiene por ahí a sus jóvenes y adánicos periodistas entrevistando a cualquiera que quiera descolonizar algo, aunque solo sea una maceta de geranios. Lo de las Juventudes del BOPE es enternecedor, un día dedican letras y letras a descalificar al color beis como heteropatriarcal y al otro nos intentan convencer de que cambiemos el modelo de familia para que ellos puedan seguir jugando al mecano social.

En su campaña de acoso a García Ayuso (que tampoco es manca), las Juventudes del BOPE, muy disciplinadas, se han dedicado a desprestigiar la buena iniciativa de la presidenta madrileña para que los colegios celebrasen, con motivo del 12-O, la Hispanidad; es decir, ese conjunto de naciones que estuvimos integradas en la Monarquía Hispánica durante tres siglos y a los que nos une una civilización común nacida del encuentro y choque (con todas sus ternuras y crueldades) de muchos pueblos entre sí: castellanos, aztecas, tlaxcaltecas, chachapoyas, incas... El método es muy sencillo y viejo en las lides de la propaganda: hago un reportaje en el que solo reflejo voces marginales pero muy favorable a mis intereses, en este caso la descalificación de la Hispanidad. Pero lo cierto es que la líder del PP capitalino es la que mejor ha comprendido el gran potencial de la actual comunidad hispana y su gran aportación al presente y futuro de la realidad española. Ellos, las Juventudes del BOPE, sin embargo, quieren inmigrantes con plumas, racializados y rencorosos, adictos a la leyenda negra y a las historiografías nacionalistas criollas dictadas por las oligarquías blancas americanas.

Los ataques de las Juventudes del BOPE a la Hispanidad coinciden con la cornada con el pitón izquierdo que el director del Cervantes, Luis García Montero, le ha propinado con nuestros impuestos al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, al que ha ninguneado por ser catedrático de Derecho Administrativo (como si la RAE fuese un coto privado de los filólogos) y tener un despacho donde (oh, gran pecado), se hacen negocios, algo incomprensible para este yonki de la teta del Estado. Una acción que tiene mucho de ataque de cuernos y del sectarismo que suele caracterizar a don Luis. Y todo unos días antes de que comience en Arequipa (tierra sagrada para tantos buenos lectores) el X Congreso Internacional de la Lengua Española. ¿Qué están pretendiendo? ¡Ayúdanos, Mario Vargas Llosa, que nos atacan!