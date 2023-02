La última vez que vi a Tamames en persona fue a las puertas del Juzgado de Sanlúcar de Barrameda. Estaba yo, como estamos siempre los abogados, esperando (esperando que no haya retrasos, esperando para entrar en sala, esperando a que nos notifiquen, esperando que nos den la razón, esperando que nos paguen…esperando). Estaba con su pelo rubio teñido a lo Alf, sus gafas de pasta y su mirada socarrona mirando alrededor para soportar también la espera. Conversaba con un abogado venido probablemente de la capital y el hijo de la Duquesa Roja, que iba como un niño de Primera Comunión envejecido, con chaqueta y pantalón corto. La expresión era la del Pífano de Manet, con las cejas arqueadas y la mirada concentrada en el vacío. Tamames iría de perito pues llevaba una carpeta de piel que no soltó en ningún momento. Cuando entraron a su juicio me quedé muy aburrida.

Después de algunos años de aquello, me entero de que Tamames ha sido llamado por Abascal, como hiciera Santiago Segura con Tony Leblanc, para actuar en el brazo tonto del Congreso mediante una moción de censura que promete ser un taquillazo. A los españoles nos siguen gustando las españoladas, perdón por la redundancia. Ya no tenemos complejos desde que el zafio Torrente patrullara las calles con su lenguaje soez y sus escenas escatológicas. La cosa promete porque siempre en las parodias y en la exageración se retratan cosas ciertas. Para eso ha quedado el Congreso. Si el presidente del Gobierno se escapa del hemiciclo para hablar de la guerra sin molestar a sus socios, si las leyes no se discuten en el parlamento, si el concepto de urgencia se vuelve más filosófico que nunca a la hora de acelerar y frenar los procesos a conveniencia, Vox tiene claro que esta es la suya y no va a dejar pasar la oportunidad de hacer algo inútil pero esperpéntico a la vez, muy Torrente, muy de conversación de barra de bar. Hay quien ya se ha puesto a escuchar al Fary.

Los socialistas tienen la boca hecha agua y van a retrasar en lo posible la astracanada para hacer con ella campaña electoral. La derecha perpleja no sabe si reírse, mirar para otro lado o mostrar condescendencia. Dicen que Tamames quiere recordar sus años de activista estudiantil y demostrarnos que los polos opuestos se tocan. Se ha enamorado y le quiere tirar los tejos a Díaz desde la tribuna. Es un romántico. Un Torrente.