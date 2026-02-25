Por culpa del caos ferroviario, en Andalucía ha aumentado el uso del coche privado. En las ciudades hay más atascos en las últimas semanas. Y en las carreteras ha coincidido con las borrascas, que las han dejado peor de lo que ya estaban. La Junta de Andalucía, el Gobierno y las diputaciones se supone que van a hacer obras de emergencia. En principio, para poner parches. Pero hay un problema estructural: el estado de las carreteras andaluzas era tercermundista antes de las lluvias. Incluidas las autopistas y autovías, donde destaca el colapso de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

Desde que se eliminó el peaje en la autopista AP-4, entre Sevilla y Cádiz, se ha triplicado el tráfico. No se resuelve poniendo conos, ni con un tercer carril. Está colapsada, pero también llena de baches, ya que cuando se construyó no se esperaba un tráfico tan denso, ni tantos camiones. Igual sucede en otras autopistas. El fin de los peajes ha ocasionado más deterioro y hay menos reparaciones.

Un informe de Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias, señala que España es el país europeo con más carreteras gratuitas. Tiene el 68% de los kilómetros de autovías sin peaje en Europa. Un español paga cuando viaja a países europeos, pero a un extranjero le sale gratis en España. En Europa, hay 19 países en los que el 100% de las autovías tienen peajes, y otros cinco con más del 75%, mientras que en España sólo llega al 13%.

Tenemos carreteras bochornosas, con más riesgo de accidentes. Todo esto no saldrá gratis. Se estima que el 52% de la red española de carreteras está ya en situación crítica y que un tercio de las carreteras necesitará una reconstrucción completa. Es la consecuencia de la dejadez en infraestructuras, del frenazo que comenzó con el segundo Gobierno de Zapatero, que siguió con Rajoy y la crisis, y que se agravó con Pedro Sánchez y la corrupción.

La UE le pidió a España que estableciera peajes a final de 2024, pero el Gobierno negoció para evitarlo. Ha sido un error más, en la ruina de las infraestructuras. Implantar peajes al mismo precio en toda España sería lo más justo. Y evitar abusos como los de la Costa del Sol, donde sí pagan peajes (a diferencia de otros lugares de Andalucía) y son más caros en verano que en invierno.

Se suele decir que los jóvenes de la generación Z viven peor que sus padres: ganan menos y es más difícil comprar un piso. Pero hay otro síntoma de decadencia: tenemos peores carreteras que hace 30 años. Y, para colmo, llaman progresistas a los que han frenado el progreso.