Mientras perpetro estas líneas, me llega otro meme sobre el ya célebre Cristo de Salustiano García. Aparece ahora Paco Palacios El Pali, sentado en su silla de enea, con su oronda panza, tomando su lingotazo y, por supuesto, con el meñique erecto para acompañar la ingesta del sagrado caldo. El trovador de Sevilla está tocado con las tres potencias cristíferas. De fondo, al igual que en el cartel, aparece el llamado rojo Salustiano, tan usual en la obra del artista, que es lo que todos hemos aprendido con la trifulca social que ha traído la presentación del cartel. La lista de memes es larga (desde Kiko Rivera al cantante y showman Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, pasando por todo tipo de posados insinuantes o directamente homoeróticos).

Dice Carlos Rocha en El Confidencial que Sevilla, cuarta capital española (un millón de habitantes entre la urbe y su entorno), es la única ciudad de Europa empeñada en ejercer de burdo pueblo donde la discusión social puede girar durante días en torno a un simple cartel. Los denostadores del Cristo Resucitado de Salustiano exigen su retirada y, a ser posible, un auto de fe bajo el fuego purificador de los buenos tiempos. No les sirve de apaciguamiento que el marmóreo Cristo de la Minerva de Miguel Ángel enseñe sus atributos con descaro. Donde Salustiano ha pretendido sugerir belleza y armonía pura, los más airados sólo han visto blasfemia y servidumbre LGTBI hacia el lobby Dolores Guapa.

La polémica ya resulta cansina. Mi opinión resulta irrelevante, inane y harto discutible. Hay quien dice que el Jesús lumínico de Salustiano es la antítesis de la víspera que viene a anunciar. A título particular el cartel no me parece ni adecuado ni tampoco escandaloso. Simplemente me parece de una cursilería delictiva. La destreza hiperrealista del autor, tan afamada, ha derivado aquí a eclosión naif. Y sí, el resultado podría remitir a una pastelada de fluidos andróginos. La barbita del supuesto Cristo bello –el hijo del artista– pareciera apurada en una Barber Shop. Y ese pelo como lacado, que luego cae en doble melena derramada, es de un efectismo visual que me ha recordado a la gama de acondicionadores de la marca Fructis.

El artista, tras descartar según él la imagen de un Cristo Yacente, optó por recrear la Resurrección como reclamo pictórico. He aquí tal vez el problema. La iconografía del Resucitado en el arte católico no siempre es acertada. Nada que ver con la hermosa Anastasis en tantos frescos bizantinos (Xristos anesti). Es de prever que los memes continúen hasta su día grande: el Domingo de Resurrección.