Ciudadana Leonor, ¿te mereces una pasarela? La siniestra política y los volanderos según el viento nos lo preguntamos. Denuncia IU-Podemos que la nueva pasarela fluvial, la que conectará la antigua Altadis con el Paseo de las Delicias, vaya a llevar el nombre de Princesa Leonor. Dícese de la futura reina de España, salvo sorpresa final (ese spoiler de ficción que sueñan republicanos y disidentes por libre y por liebre).

Crítica Ismael Sánchez que “la pasarela no es una demanda vecinal sino una alfombra roja para el hotel de lujo” concebido por el proyecto Vera Sevilla y que tanto aplaude la Cámara de Comercio. Ha protestado el edil porque la propuesta del nombre Princesa Leonor para la pasarela la ha hecho el PP por vía exprés y sin contar con la ciudadanía del entorno. Hombre, si el pueblo de Los Remedios es quien ha de dar su plácet, es obvio que la dehesa de votos de Vox optaría por un sí regio.

Uno le da la razón a este otro Sánchez el bueno. Pero se le recuerda, por si acaso, que también existe un olvidado engendro político. Eso sí, inocuo y abstracto. O sea, el republicanismo aburrido, de extremo centro, lo cual no excluye el nihilismo armado contra bancos, algoritmos y cuantos indeseables nos ha traído el capitalismo digital (discúlpese el rapto por calor). Obvio la cuestión de los méritos o no de Leonor o si la damisela bendecida por los tres ejércitos guarda especial vínculo con Sevilla. Me quedo sólo con el eco ñoño, cursi y decimonono que nos trae el nombre: Pasarela Princesa Leonor. Piensa en rancio, me digo. Y me acuerdo de aquella boda de hace treinta años de la infanta Elena con cierto sujeto de manos encallecidas por los doce trabajos de Heracles.

Si es por desvariar, uno habría propuesto el nombre de Pasarela de los Siluros (los asquerosos peces que surcan el río). O Pasarela Netflix (para agradecer la ocupación del espacio público en el rodaje de series). O bien Pasarela Sin Nombre, por aquello del placer de pensar en blanco. En Vox apelan a que la Pasarela Princesa Leonor se llame Reina Leonor cuando reine la portadora de sangre azul. Así, dicen, se reforzará la relación de Sevilla con la monarquía desde Fernando III (1248). Creen que de este modo los jóvenes seguirán defendiendo la monarquía contra la república. Duda uno, a las puertas de agosto, si hacerse podemita o carlista.