De cornetas y tambores, a clarines

Instalados en el corazón del descomunal efecto rogativa de la Semana Santa cambiamos cornetas y tambores por los clarines que van a dar suelta al primer toro del año. Adiós a la Semana Santa con más definidos claroscuros que se recuerda para que hoy arranque la temporada taurina con dos carteles de lujo. Como aperitivo de lo que se anuncia en la plaza de la Maestranza, el pregón taurino que se da en el Lope de Vega y que correrá a cargo de un artista de la palabra que viene de lucirse en un puñado de atriles, Alberto García Reyes. Y a la hora de la verdad, una terna de tronío que, sin embargo, no borra la sensación de orfandad que tanto se acentúa en este día. Juli, Manzanares y Roca Rey ponen el no hay billetes en taquillas, pero no son motivo suficiente para dejar de extrañar a aquel dios laico que aparecía el Domingo de Resurrección, habitualmente de verde y oro.