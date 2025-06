España huele a pueblo

Qué pájaros del mal agüero son los tertulianos, periodistas, sesudos analistas, comentaristas de sala de espera del dentista o en el ascensor mientras se busca la llave de casa. Lo del España es un país de porteras se queda corto. ¡Cómo se han dedicado los aguafiestas de siempre a echar por tierra la XXVIII Conferencia de Presidentes, un órgano vital para España, la OTAN, los intereses del Despacho Oval, las estrategias del Pentágono y el Kremlin y la Asociación de Amigos de la Capa! Son impagables los efectos positivos que ha tenido la cumbre. Por ejemplo, hemos comprobado que los jardines del Palacio de Pedralbes están perfectamente conservados. Y hemos descubierto que hay un delegado del Gobierno en Cataluña, un tal Carlos Prieto, un perfecto desconocido que ha recibido a todos los asistentes junto al presidente Illa y el ministro Ángel Víctor Torres. España es un país que huele a pueblo donde cuesta un mundo sentar en la misma mesa a todos los miembros de la familia. ¡La vida misma! Los díscolos presidentes de Cataluña y el País Vasco son ahora dos señores estupendos, que contribuyen a normalizar y pacificar la vida pública española. Salvador Illa es el icono del buen ambiente en Cataluña. Todos debemos asistir al cumpleaños, saltar de júbilo cuando reviente la piñata, felicitar al primo Illa y no dejar una medianoche en la bandeja. La diosa de la Cibeles ha jugado su partido. El presidente Moreno ha acuñado el término "ayusólogo" cuando ha negado serlo al ser preguntado por las reacciones de la correosa presidenta madrileña. Moreno nos ha dado la crónica hecha a todos los periodistas, muchos de los cuales se podían haber ahorrado el viaje: "Ha habido monólogos reiterados de unos y otros, pero no debate ni acuerdo de ningún tipo". Un diez como cronista, presidente. No se puede decir más en menos.

La Conferencia de Presidentes nos ha mostrado a la ministra Isabel Rodríguez bebiendo agua directamente del tetra-brik en la comparecencia posterior al cónclave, todo un ejemplo de sostenibilidad ambiental. Todo sea por la familia unida, aunque sea malamente y por un tiempo limitado. Hay que ser cicateros para no reconocer las bondades de la cumbre en ese palacio donde en tiempos se instalaron el rey Alfonso XIII y un tal Franco. El tardosanchismo nos ha regalado una foto difícilmente repetible. Todos los primos juntos, los cuñados y los tíos. Un obsequio de final de pontificado. España sigue siendo un pueblo con Pedralbes como plaza de capeas donde solo faltó la suelta de una vaquilla. Los denominados creadores de opinión deberían acuñar la expresión que ensalce el espíritu de Pedralbes. La España unida en una foto, vertebrada por los pinganillos y que hace globos al beber del cartón.