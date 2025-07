Felices vacaciones; prohibido molestar

El Ayuntamiento de San Sebastián recomienda no fumar en sus playas. Un simple consejo quizá no sea suficiente para los adictos. Y aunque La Concha sea famosa, tampoco es novedad. Ya hay playas en Andalucía libres de humo en todo el litoral. Otra cosa es el grado de civismo de sus usuarios. El fumador empedernido piensa que su humo no molesta y su colilla enterrada se recicla; que se evaporan por encantamiento. En general los alegres veraneantes no suelen ser quisquillosos, pero son sometidos a pruebas de resistencia sin darse cuenta. En la playa del norte en la que paso el verano hay un letrero del Gobierno de Cantabria que indica que, entre otras cosas, está prohibido pasear a caballo, llevar perros, poner música, pescar, jugar a las paletas… Menos los caballos, se ve todo lo demás, tanto que ni llama la atención.

En Málaga ha habido una polémica porque la concejal responsable de limpieza está dispuesta a batirse en duelo dialéctico contra quien afirme que tiene sucia su ciudad. Y amenaza con denunciar a quien proteste sin causa. Se le ha ido la mano en su cruzada: acusa a la oposición de generar campañas pagadas de desprestigio a la gestión municipal, sostiene que los turistas manchan menos que los malagueños y le pide a los vecinos que ensucien menos. En una reunión de la comisión correspondiente sugirió una moción para decirle a la gente incívica que sea más cívica. Eso está bien; valdría para el mar y la montaña, la ciudad y el campo, verano o invierno. Andamos cortos de civismo y molestamos demasiado a los vecinos.

Si van por Málaga, aprovechen el verano para disfrutar, sin ensuciar ni molestar, sean turistas o lugareños. Y no se pierdan dos exposiciones excelentes. La del surrealista canario Óscar Domínguez en el Museo Picasso. Y la de la nueva figuración española de los 80 en el Museo Thyssen, a la que The Times dedicó un reportaje el miércoles: pintura colorista, festiva y sin propósito político. Ahí fuma Tesa Arranz en un Pérez Villalta antológico, Personajes a la salida de un concierto de rock. Humo sin olor. Felices vacaciones.