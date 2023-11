Tres ministerios más, que no decaiga la fiesta, niño llena, que esto no ha hecho más que empezar, qué barbaridad, lo que cuesta aliarse con el Diablo para seguir durmiendo en la Moncloa y con el Falcon siempre con la luz verde. Paralelamente, el pueblo se desgañita contra tantas tropelías mediante un rosario de manifestaciones que, ay qué dolor, no servirán para nada. Manifestaciones torpedeadas por inoportunos intrusos que las convierten en simples algaradas con doloroso efecto boomerang. Nunca pensamos que aquel modelo impoluto llamado Transición iba a resquebrajarse de esta manera, pero es un hecho tamaño viraje hacia el despeñadero. Prófugos con el comodín en la manga, crispación en la calle por lo que ve en el Congreso, la inflación por las nubes, tres ministros más, que no decaiga, niño...