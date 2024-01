A LGUNOS, muchos, unos cuantos. En verdad no se sabe bien pero más de uno se ha frotado las manos. La aparición de Izquierda Española ha sido vista como el principio del fin del PSOE. Entre el socialismo y el Partido Popular ha crecido o va a crecer esta nueva recomposición del espacio político español. No se quiere reconocer pero en algún sitio están los UPyD, los Ciudadanos, los UCD, los Liberales, los Socialdemócratas. Si necesitaban el banderín de enganche, las palabras precisas, un abogado madrileño llamado Guillermo del Valle se ha puesto en medio del escenario y ha postulado una idea para acabar con el actual estado de cosas. Ha cogido el megáfono de la manifestación. Ni plurinacionalidad ni federalismo ni vainas. España. Hay que meter en cintura a los Puigdemont y Rufián, a los Ortuzar y Otegui. Desde una izquierda española, conviene insistir. Mirando de reojo a Italia y Francia. Los socialistas y sus grandes líderes cayeron arrastrando a sus partidos. Pedro Sánchez va a ser el último. No lo digo yo, es de los que se frotan las manos. Se trata de España, más España, solo España, Viva España. No se avergonzarán de la bandera, ni del himno, ni de la historia del viejo país ineficiente del poeta. Y sobre todo no se bajarán de la igualdad de los españoles. Atención a los foralistas y a los que persiguen algo todavía más radical. Aquí se va a repartir lo que se recaude, al mismo porcentaje todos. ¿Una quimera? Como tantas otras. Los Estatutos pueden cambiarse, modificarse, enmendarse. Si todo está abierto, todo estará abierto. Nada es eterno. Los demóscopos ya están como locos escrutando el hígado de los españoles. ¿Qué futuro tiene este invento de tan subyugante nombre? El prestigio de la Izquierda junto a la rotundidad de España. España es lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos sido y queremos seguir siendo. Como va el aceite por el mármol, tan despacio e imparable, está yendo Guillermo del Valle por las televisiones, las emisoras, los periódicos y la red, resumen de todo lo que hablamos. De los que siempre gustan de estar informados pocos hay que no hayan oído hablar de Izquierda Española y del fin del PSOE. Vendrán para mostrar y demostrar que se puede ser de izquierda y ser español, que no les da vergüenza. Mucho más cuando uno de los buque insignias de la España que es Ortega, ese grandote que va a amenazar a la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, hace que nos borremos de España. Izquierda Española son dos palabras que, bien tomadas, representan la mayoría que tantos desean. Es por eso.