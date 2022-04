El silencio ante los grandes problemas de la vida española podría llevarnos a pensar que las universidades han abandonado su actitud militante de antaño para reducirse a un papel más en línea con su vocación científica y humanística. Cometeríamos un error. La ausencia de debate interno y de proyección externa está motivada, no por la desideologización, sino más bien por todo lo contrario: por la asunción acrítica y sin contrapeso de todo el entramado de la llamada "corrección política" y el alineamiento más o menos visible con las posiciones de quienes, ya a cara descubierta, trabajan por la mera liquidación, hoy conceptual, mañana fáctica, de España. Si alguien tuviera alguna duda de ello o me acusara de exagerado, me limitaría a responderle con la relación de actividades "culturales" organizadas en los últimos meses en mi propia Facultad y Universidad. Y no creo que se trate de excepciones en Andalucía ni más allá.

Por eso sorprende tanto, en ese panorama domesticado, la existencia del llamado Foro de Profesores, creado por un numeroso grupo de docentes universitarios, al que pronto se unieron profesionales de otras procedencias, con la intención de promover, dice su carta de presentación, "una plataforma de discusión, apoyo mutuo y difusión de ideas de todos aquellos que tienen en común un compromiso con la unidad de España y respeto al Estado de Derecho". Este Foro surgió tras el intento secesionista de octubre de 2017 al comprobar sus iniciadores la inacción de la intelectualidad española, e incluso del propio Estado, ante la idea de España dominante en los medios extranjeros como consecuencia de la versión trasladada de forma insistente por la propaganda separatista: la de "una semi-dictadura que justificaba la lucha armada (en momentos pasados) o la desobediencia civil e imposición de una legalidad alternativa". Varios años después, son innumerables los éxitos de este Foro en la lucha contra esa visión maniquea. El Foro de Profesores ha tejido una fuerte red de apoyos y ha prestado servicios muy considerables a la imagen exterior de España, algo decisivo en la lucha contra el secesionismo en el plano de las ideas y del combate intelectual.

Desde hoy hasta el sábado, el Foro de Profesores celebra en la Universidad de Sevilla su II Congreso con la asistencia de intelectuales y docentes que, sin adscripción partidista y con una más que notable transversalidad ideológica, tienen claro que la defensa de España y de la democracia no es tarea ajena a la Universidad.