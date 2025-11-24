Franco, resucita, la izquierda te necesita

Franco es el último abracadabra que permite sobrevivir a Sánchez escándalo tras escándalo, informe tras informe, encausamiento tras encausamiento, condena o encarcelamiento tras condena o encarcelamiento. Su tumba es la lámpara mágica que frota Sánchez, y con él toda la izquierda, para que surja el fantasma del dictador arrojando su sombra sobre toda la derecha, ya sea centrada o extrema, para convertirla en neofranquista. Yo o ellos, dice Sánchez. Y el eco mediático multiplica sus palabras logrando mantener un suelo numantino de votos en el que confluyen los inasequibles al desaliento y los desencantados que eligen a Sánchez como mal menor frente a un mal mayor, para evitar que vuelvan banderas victoriosas y los desfiles brazo en alto, se recluya a las mujeres en las cocinas, se reactive la Ley de Vagos y Maleantes para perseguir a los homosexuales, se acabe con la sanidad y la educación públicas y con todos los derechos y libertades conquistados.

Cosas terribles que por lo visto ya están empezando a pasar, vistas las reacciones histéricas tras la condena del fiscal general: “Una parte del poder judicial quiere derribar al Gobierno” por lo que es necesario que la población “agarre la democracia con sus manos y que salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora” (Yolanda Díaz”); “Pervivencia del franquismo” (Pisarello); “Hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial” (Rufián); “20 noviembre de 2025, el franquismo vive” (Alberto Ibáñez); “Es un golpe de Estado que ya no se hace con pistolas disparando al techo del Congreso, ya no se hace con tanques por la ciudad de València, sino que es golpe de Estado en clave institucional” (Maíllo); “Un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga… Ante la ofensiva ultra, valentía y determinación (Sira Rego); “Mensaje muy claro del poder de la derecha: Ayuso es intocable y practicarán el golpismo judicial, mediático y político si es necesario para defender sus intereses” (Irene Montero). En resumen: Franco, resucita, la izquierda te necesita.

Tuvo gracia, como muestra de esta desesperada necesidad de resucitar al dictador y al franquismo, lo que se comentó en el informativo de Cuatro sobre la misa en memoria de Franco: “hay más medios que nostálgicos”.