El gran favor de Feijóo a Julio Cuesta

En el calendario del fin de semana previo a la Semana Santa nos han colado a los sevillanos un nuevo besamanos, los cultos que ahora –ironías del destino– se denominan veneraciones por razones sanitarias, lo cual viene como miel a la torrija para este nuevo acto. En el templo laico de Fibes, donde Guillermo Vázquez Consuegra recreó una “vibrante atmósfera de plata”, según el lenguaje pregoneril empleado por el propio arquitecto, se celebrará el devotísimo besamanos del nuevo líder del centro-derecha español. Nada menos que el sábado previo al Domingo de Pasión, pese a que los congresos siempre se rematan los domingos a mediodía para garantizar los minutos de oro del telediario.

Feijóo es consciente de la importancia del pregón de 2022 en Sevilla y no ha querido perturbar el ambiente. Julio Cuesta es el único que puede presumir de un hat-trick en su nombramiento como tal, pues fue designado para 2020, 2021 y 2022. ¡Sólo faltaba ahora que tras tanto tiempo de espera viniera un gallego a fastidiar el gran día! La primera gran influencia del PP andaluz en la nueva Génova es que el congreso comenzará un viernes y acabará un sábado. ¡Andaluces, los domingos de Pasión son para los pregones y besamanos! El PP, además, hace bien en evitar el domingos de Pasión porque nunca le han ido bien en Andalucía. En 2008 votamos mientras Antonio Burgos pronunciaba el pregón que títuló Los días del gozo. El resultado fue que Zapatero repitió en el poder. Y en 2012 estaba Ignacio Pérez anunciando la Semana Santa mientras votábamos en las elecciones andaluzas. Griñán, que había marcado diferencias con las generales anticipadas del 20-N de 2011, se mantuvo en el machito pese a los 50 diputados del PP de Javié. Aquella noche volvieron completas las bandejas de canapés al furgón del cáterin de La Raza aparcado en la calle San Fernando.

El primer acierto del gallego ha sido sortear un domingo que está gafado para el centro-derecha. Veremos al peperío hacer cola para el besamanos de selfies con Feijóo. Y el sevillano quedará libre el domingo para aplaudir a Julio Cuesta. Esperamos que el presidente Moreno (“Llamadme Juanma”) no lleve al nuevo líder nacional a un restaurante de comida rápida, como hizo con Casado... Las manchas de ketchup se limpian con dificultad. Tras la larga veneración laica que está prevista en Fibes habrá ocasión de apostar por una cena en un establecimiento de la hostelería sevillana, de los que sirven torrijas de postre en temporada. Torrijas el sábado en Fibes. Y esperamos que no haya pestiño el domingo en el Teatro de la Maestranza. Más no se puede pedir.