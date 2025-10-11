Juanma pierde pie

El presidente sonriente, hombre anuncio, artista de la propaganda, está afligido. El incendio social por retrasos y ausencia de información en los cribados de cáncer de mama le hizo perder pie el jueves en el Parlamento regional. Por fin, una sesión de control al presidente de la Junta centrada en Andalucía. El fiasco en la Consejería de Salud ha bajado a la tierra a Juan Manuel Moreno, que sólo citó a Pedro Sánchez una vez en casi 40 minutos de intervención, cuando emplea 20 alusiones por sesión. En cambio, mencionó a María Jesús Montero diez veces y otras tantas a su protocolo de 2011 sobre los cribados que es donde el PP, la derecha mediática y San Telmo Televisión han puesto el foco del problema. Con todo el desahogo, el jefe regional del PP y presidente de la Junta sostiene que ahí está el origen del error, en un procedimiento que no es suyo. Siete años gobernando, con cuatro consejeros cuando encuentre al próximo, y la culpa es la herencia recibida de la ante-ante-ante-ante antepenúltima consejera de Salud.

Cuando terminó la sesión, el grupo parlamentario del PP ovacionó a su jefe puesto en pie, con fingido entusiasmo y caras largas. No lo pasó bien Moreno en el debate, acostumbrado a salir airoso. Los portavoces de la oposición le hicieron responsable de la mala gestión de la sanidad pública y le acusaron de mentir sobre la espera oncológica. Moreno se defendió pretendiendo que Vox y el PSOE forman una UTE, unión temporal electoral. También sacó pecho; su gobierno hace más cribados que nunca, invierte en sanidad más que nunca y hace un es-fuer-zo presupuestario sin precedentes. (Todo derivado de que en España se recaudan más im-pues-tos que nunca y hay más transferencias para las comunidades autónomas).

El origen de este escándalo nacional es una excelente investigación periodística de la redactora de la Cadena SER Mercedes Díaz. El Gobierno andaluz primero echó balones fuera. Canal Sur ocultó la noticia durante tres días, después ha dado trece veces más información de la Junta que de las mujeres denunciantes. Ahora el presidente promete que va a hacer una reforma integral de la sanidad. Para demostrar voluntad de rectificación, Moreno debería proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre cribados y otros males del servicio público. Y podría empezar por permitir que se celebre un debate general sobre la sanidad regional. Así, quizá, recuperaría el control del escenario. Y el escenario es la materia prima con la que trabaja su equipo de márquetin las sonrisas, los anuncios y la propaganda.