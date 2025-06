Mucha bajeza en el debate sobre el estado de la Comunidad, el jueves en el Parlamento regional. Momento hooligan. Ejemplos: para el PSOE la esposa de Moreno Bonilla está relacionada con la Gürtel y para el PP la mujer de Pedro Sánchez es como Bárbara Rey. Lo dijeron los portavoces de cada partido. María Márquez (PSOE): “Moreno Bonilla fue secretario de Estado con Ana Mato; no sé si usted vio el Jaguar de lujo que tenía en su casa, porque la pobre no lo vio. Usted dirigía el Partido Popular en la época de los sobresueldos, cuando tenía un despacho pared con pared con Bárcenas. Su esposa era la gerente del distrito de Barajas, con una concejala que acaba de ser condenada por la Gürtel. Habla de la vía andaluza, de moderación, y cuando va a Madrid dice que hay que cargarse al Gobierno de España a palos. No puede dar lecciones el Partido Popular de la policía patriótica, del engaño masivo del 11 de marzo, un partido condenado por corrupción, el del Ventorro y estar cuatro horas sin coger el teléfono mientras la gente se ahoga, no puede darnos lecciones el PP de las residencias de mayores diciendo que la gente se iba a morir igual”.

Toni Martín (PP): “Pasen y vean el circo de siete pistas en el que Pedro Sánchez ha convertido a España: hay magos que hacen desaparecer el dinero público como el señor Cerdán, hay ventrílocuos que hablan por boca de otros como el fiscal general del Estado, hay lanzadoras de cuchillos cortitas de puntería como Leire; el hombre invisible, que estaba en su oficina de Badajoz, pero no lo veía nadie. Escapistas consumados, que se quitan las esposas como los condenados por los ERE o Puigdemont; contorsionistas de los bulos como la señora Montero, retorciendo sin éxito la mentira para que parezca verdad, forzudos como Koldo que mantiene en un brazo a Ábalos y en el otro a Jéssica y a Miss Asturias; ese hombre bala en que se ha convertido Aldama… Y como todo circo que se precie, este también tiene su elefante y su Bárbara Rey. El elefante se llama corrupción, y a estas alturas no hace falta que yo les diga quién es la Bárbara Rey del circo de Pedro Sánchez”. El debate era sobre la situación política de Andalucía. Pero este es el nivel.