Montserrat en Montserrat

Ver a la Virgen sevillana de Montserrat, con la montaña catalana de Montserrat al fondo, nos aporta la verdadera dimensión de lo que es una procesión extraordinaria. Y ver a la Virgen sevillana en un pequeño paso de palio (cedido por la Hermandad de Monte-Sión) en el santuario, debajo de la Virgen negra de universal devoción, nos lleva a las esencias de la fraternidad católica. Montserrat significa en catalán monte serrado (con s) y es como una montaña mágica, que aparece de pronto en medio del paisaje catalán. Pero Montserrat no debe ser un monte cerrado (con c). Y eso es lo que se ha visto en esta peregrinación para el recuerdo, que aprobaron los hermanos y han plasmado en una feliz realidad el hermano mayor, Juan Antonio Coto, y su Junta de Gobierno.

La devoción a la Virgen de Montserrat se consolidó en Sevilla hace 425 años con la creación de la hermandad por comerciantes catalanes. Historia ya conocida. La Confraria de la Mare de Deu de Montserrat celebró sus 800 años en 2023. Los vínculos se han mantenido y en los últimos años se han reafirmado. Siempre con autonomía. En Sevilla la devoción se transmite en una cofradía de penitencia.

La política ha tenido un papel equívoco en Montserrat. Se ha presentado a la comunidad de benedictinos como un bastión del independentismo. Quizás por la labor del que fuera abad Cassiá Just, en tiempos revueltos. En Montserrat se mantuvo la lengua catalana en momentos difíciles. Sin embargo, no fue una devoción antiespañola. Al revés, en sus orígenes, el amor a la Virgen de Montserrat (que no era negra, sino que ennegreció con el tiempo) se propagó desde el siglo XI por las coronas de Aragón y Castilla. El rey Alfonso X el Sabio incluye milagros de Montserrat en seis cantigas. En sus viajes a América, en la comitiva de Cristóbal Colón, van algunos devotos de Montserrat. Una de las islas de las Antillas recibe ese nombre. También algunos de los primeros templos de Chile, México y Perú. Aún hoy es una devoción principal en Cuba, como pueden saber quiénes hayan leído las novelas de Leonardo Padura.

En la misa presidida por el arzobispo de Sevilla, con motivo de esta peregrinación, el director de la Escolanía de Montserrat, Pau Jorquera, estrenó la misa Stella Splendes, que ha compuesto, basada en el Llibre Vermell medieval. Con la letra en castellano, como recordó el rector del templo, ya que es inusual. A cambio, Rocío Moyano ha adaptado la letra catalana del Virolai a unas sevillanas en castellano, que cantaron con el coro del Rocío de Barcelona.

Lo que la Virgen ha unido que no lo separen los hombres.