Muerte del ficus de Triana

Así ha dejado el ficus de Triana el área de Parques con el argumento de que suponía un riesgo. Y ello pese al informe del biólogo Jesús Cuenca que se entregó (y selló) en el Distrito de Triana el 2 de julio, un mes antes de la tala final, y decía que muerto el árbol ya no representaba peligro alguno. Los 24 metros que alcanzó este bello árbol en sus mejores días se recortaron a la mitad (17 de agosto de 2022) con una poda agresiva. Reverdeció en septiembre de ese mismo año para alegría del barrio, pero su supervivencia incomodaba a algunos.