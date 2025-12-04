Este diciembre le toca el turno a La pequeña Dorrit en mi relectura anual de Dickens cuando, iniciado el Adviento, Holanda ya se ve. Como todas las suyas, esta novela se publicó por entregas mensuales hace justo 170 años, ya que la primera apareció a principios de diciembre de 1855. Pero no es esta coincidencia la que me hace escribir de ella, sino su capítulo X, titulado En el que se expone toda la ciencia del buen gobierno. Tiene una actualidad pasmosa. Piensen en la situación política, tanto en lo que a los grandes temas nacionales se refiere como a las administraciones locales; en la vociferante inutilidad a la que han quedado reducidas las cámaras representativas; en la aún mayor inutilidad de las comisiones que, al parecer, se nombran para que lo que deben resolver no se resuelva y lo que se debe aclarar no se aclare; en el partidismo egoísta que deja pudrirse los problemas más urgentes de los ciudadanos. Y conozcan el negociado en el que un indignado Dickens caricaturiza los poderes públicos:

“Cuando se tenía que hacer algo, el Negociado de Circunloquios se adelantaba a todos los departamentos públicos con el arte de descubrir cómo no hacer las cosas [y se abalanzaba sobre cualquier funcionario mal aconsejado que pretendiera hacer algo o que, por algún pasmoso accidente, estuviera en remoto peligro de hacer algo]. (...) Cada nuevo primer ministro y cada nuevo gobierno, que habían alcanzado sus cargos porque sostenían la necesidad de que se hicieran algunas cosas, en cuanto tenían poder aplicaban todas sus facultades en descubrir cómo no hacer las cosas… En el mismo momento en que terminaban unas elecciones generales, los hombres electos que antes habían despotricado en la palestra por algo que no se había hecho (…) y se habían comprometido a hacerlo, empezaban de inmediato a pensar en cómo no hacerlo. Y los debates de ambas Cámaras del Parlamento dedicaban todas sus sesiones a la deliberación prolongada de cómo no hacer las cosas”.

Actual, ¿verdad? TVE emitió esta novela entre el 28 de diciembre de 1970 y el 22 de enero de 1971, dirigida por Pilar Miró e interpretada por Ana Belén, Andrés Mejuto, Fiorella Faltoyano, José Orjas, Laly Soldevila, Lola Gaos, Luis Morris, Rafael Arcos, Tota Alba o Valentín Tornos. No todo va siempre a mejor.