No echen al vuelo las campanas otoñales

Será cierto que octubre va a ser como está siendo? ¿Será posible que el otoño sevillano se homologue con el europeo y que el tiempo se comporte como si fuésemos el sur de Europa en vez del norte de África? ¿Tendremos, como pronostica Aemet, una semana de bajadas de temperaturas, nublados y lluvias? ¿Se cumplirá que hoy los valores más altos bajen a 27 grados y a partir del miércoles a 25? No me fío. El Señor del Gran Poder puso fecha a las calores de octubre dándonos una referencia exacta para no confiarnos: el calor despiadado cuando en 2021 iba por Luis Montoto y Marqués del Nervión bajo un sol de justicia camino de los Tres Barios… ¡el 16 de octubre! No lo olvidemos.

Tras las puertas cerradas de los armarios se oye el alboroto de las ropas de la camilla pidiendo ser puestas y de las prendas de invierno queriendo salir. Las colchas más gruesas y hasta alguna manta impertinente pretenden salir volando de los altillos hacia las camas como las del cuarto de los niños cuando Mary Poppins chasqueaba los dedos cantando Con un poco de azúcar. Habría que decirles que se serenen, que no se impacienten y que consulten las hemerotecas. “Casi 30 grados a mitad de noviembre: Sevilla marcará la temperatura más alta de España este fin de semana”, titulábamos el 10 de noviembre de 2022. Y “Noviembre llega casi a 30 grados en Sevilla”, el 13 de noviembre de 2023. No hay que confiarse. El tiempo ni siquiera respeta ya la frontera de los días de Todos los Santos y los fieles difuntos, tan decaídos los pobres tras ser arrollados por el bobo tsunami de Halloween –tan entrañable allí donde es tradición, tan tonto aquí donde se ha cargado las nuestras– que ha convertido los huesos de santos y los buñuelos en chucherías, los boniatos asados en calabazas huecas, los santos en brujas o hechiceros y los difuntos en zombis o fantasmas.

No se pongan a cantar estos días lo de “llueve, / detrás de los cristales llueve y llueve, / sobre los chopos medio deshojados, / sobre los pardos tejados, / sobre los campos, llueve” de la Balada de otoño de Serrat. Porque llueve algo, sí, y dicen que lloverá más. Y han bajado las temperaturas y se dice que aún lo harán más. Pero también a principios de septiembre Aemet anunció que había altas posibilidades, hasta de un 70 %, de que las temperaturas de este otoño sean superiores a lo normal. Hasta ahora no se ha cumplido. Pero…