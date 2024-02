El emblema NO8DO se vincula desde centurias atrás con el Ayuntamiento de Sevilla, estando presente a día de hoy en su Sala Capitular y en las fachadas este y oeste. Divisa de la urbe desde el siglo XVII al menos, forma parte oficial de su bandera y de su escudo. Existen tres teorías principales sobre su origen, siendo la más arraigada la que considera que el NO-madeja-DO ha de interpretarse como “No me ha dejado”, lema que ha enraizado en la mente de los sevillanos y que procedería del agradecimiento público que manifestó en 1283 Alfonso X a la ciudad por su lealtad mostrada en la lucha contra su hijo y futuro rey Sancho IV. No existen noticias documentadas de esta supuesta asociación entre el emblema y el rey Sabio hasta que en 1588 lo expone el militar y humanista sevillano Gonzalo Argote de Molina, mientras lo aquilata unos cien años después el influyente historiador Diego Ortiz de Zúñiga, aunque ambos indicasen otra razón alternativa de manera velada. La segunda hipótesis plantea que la madeja hace referencia al nudo que ata las iniciales de las últimas palabras latinas de In Nomine Domine, las cuales se mantienen presentes en el escudo de ciudades como Londres o en la frase que rodea el Cuerpo del Reloj de la Giralda, Turris Fortissima Nomen Domini, procediendo ésta del Proverbio 18 de la Biblia: “Torre firme es el nombre del Señor, donde el justo se refugia seguro”.

La hipótesis ensamblada por Rafael Sánchez Saus es la más verosímil y fiel a los hechos históricos registrados. Según el catedrático, existe constancia de que el lema se encontraba en el Cabildo Viejo del Corral de los Olmos desde mediados del siglo XV y que pasaría como copia a la Sala Capitular del erigido en la Plaza de San Francisco al siglo siguiente, labrándose más tarde en sus dos fachadas principales. También se hallaba debajo de la Virgen de las Madejas –advocación proveniente de los artesanos del lino que allí lavaban sus ovillos– situada en un pilar del puente levantado sobre los Caños de Carmona y el río Tagarete en la misma época. La conexión entre ambas presencias estriba en que NO8DO era una divisa del linajudo caballero y obrero mayor municipal Francisco de Villafranca, quien la grababa en las obras públicas que dirigía y en otras privadas, tales como su villa en Vejer de la Frontera o su torre fortaleza de la Plaza de la Encarnación derribada en la ocupación napoleónica. Estas indelebles marcas personales son similares a las esculpidas por los canteros en las piedras que colocaban en las catedrales medievales o a las firmas de arquitectos en sus edificaciones. Por tanto, la explicación más plausible es la menos legendaria y el mítico “No me ha dejado” puede considerarse una ensoñación sin fundamento de Gonzalo Argote de Molina.

“Hallo en memorias antiguas que dio el rey esta empresa y mote por mano de un caballero del linaje de los Villafranca; causa de que también los Villafranca lo pusiesen con sus armas” (Anales de Sevilla, Diego Ortiz de Zúñiga).