La Policía Local y el aeropuerto

La esquina
José Aguilar
Ojo, la sanidad tumbó a Susana
El catalejo
El Ayuntamiento de Sevilla y Aeropuertos Españoles (Aena) han acordado mejorar las condiciones de la Policía Local en las instalaciones de San Pablo dando más visibilidad a su presencia. Gracias a este acuerdo, se habilita una oficina para la estancia de los operativos de Policía cuando sea necesario atender labores propias de su competencia y una zona de aparcamiento reservado para el vehículo policial. Una de las funciones de este cuerpo es controlar que el servicio de taxi se presta con normalidad.
También te puede interesar