La Policía Local y el aeropuerto

El Ayuntamiento de Sevilla y Aeropuertos Españoles (Aena) han acordado mejorar las condiciones de la Policía Local en las instalaciones de San Pablo dando más visibilidad a su presencia. Gracias a este acuerdo, se habilita una oficina para la estancia de los operativos de Policía cuando sea necesario atender labores propias de su competencia y una zona de aparcamiento reservado para el vehículo policial. Una de las funciones de este cuerpo es controlar que el servicio de taxi se presta con normalidad.