Más de 90.000 españoles al hoyo y los políticos al bollo. La recia, dura, cínica, descarnada y groseramente realista España de los refranes sigue viva. Tan viva que acertó Fran Carrillo (Ciudadanos) al citar en el Parlamento Andaluz la famosa frase que pronunció Estanislao Figueras y Moragas, desesperado por el caos de la breve Primera República que él presidió solo cinco meses: "Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!". Harto de la incapacidad de la clase política para afrontar la gravísima crisis económica, de los incesantes intentos de golpes de estado, de la proclamación del Estado Catalán solo un mes después de la proclamación de la República, de la división interna de su partido, de que los intereses de partido estuvieran por encima de los de la nación, él, que era catalán, republicano y federalista, el 10 de junio de 1873 salió a dar un paseo por el Retiro y poquito a poco, como el que no quiere la cosa, sin haber dicho nada a nadie, se fue, paseando, paseando, hasta Atocha y se largó a París.

Así lo cuenta Galdós en La Primera República de sus Episodios nacionales: "En esto vino el estruendo final de la chispeante función de fuegos artificiales. Don Estanislao Figueras, enojado por la frialdad de Pi y Margall en una entrevista que ambos tuvieron, cogió el tren sin decir nada a nadie, y de un tirón se plantó en Francia. (…) ¿Qué motivó esta fuga? ¿El hastío, el miedo, la convicción de la vacuidad bullanguera de las Constituyentes? (…) Hasta pasadas veinticuatro horas no se tuvo noticia cierta de la fuga del que había sido figura eminente de la primera República española. La estupenda nueva partió del Banco Azul; corrió los escaños con hondo murmullo; subió a las tribunas; propagose con eléctrica velocidad por todo el edificio. Del estupor que sentí ante suceso tan grave, que era el mayor descrédito de la Causa, me puse malo. Al despedirme de mis amigos en la Tribuna de la Prensa, no podía tenerme en pie. Salí tambaleándome, y al llegar a la escalera, asaltó mi alma un horroroso pánico creyendo que se desplomaba el edificio".

Hoy los españoles nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria y económica en un siglo. Dejamos atrás 72.085 fallecidos según las cifras oficiales y más de 90.000 según los datos reales, soportamos un paro efectivo de seis millones de personas. Y la clase política a sus manejos e intereses… Al bollo.