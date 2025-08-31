Preocupación en Kansas CityEs hora de limpiar a fondo

José Luis Sanz comenzó su mandato como alcalde en 2023 ordenando limpiar a fondo la suciedad que se acumulaba en todos los barrios. Y es verdad que se notó. Pero dos años después de aquellas batidas de cepillo, jabón y máquinas de agua a presión volvemos a ver demasiadas aceras de la ciudad en un estado lamentable de porquería incrustada. El alcalde y su gerente Manuel Torreglosa tendrán que ponerse las pilas porque hay zonas tan negras como la que recientemente han limpiado los operarios de Lipasam en Cerro-Amate.