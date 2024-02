Sin duda, al cartel anunciador de las fiestas primaverales no le falta un perejil. Todos los ingredientes han acudido al pincel de Antonio Casamitjana (Antonio Cas en el mundo pictórico) y no falta ni uno para un tipismo la mar de tópico. Están las Esperanzas, hay un guiño a la ópera y hasta para el fútbol según Sevilla, los toros no podían faltar y ahí, en el corazón del cartel, un torero que torea muy bien, pero que no está anunciado en la primavera sevillana. Nadie duda de la capacidad taurina de David Galván y tampoco hay por qué cuestionar su origen gaditano, pero suena raro anunciar algo con la figura de alguien que ni está ni se le espera en esos fastos primaverales. En un rapto de ingenio guasón alguien ha recalcado que si surge alguna sustitución se le dé a Galván. De esa forma, dicho cartel ganaría sentido.