¿Cuál es la prioridad del PP de Sevilla?

Los políticos me confunden, como la noche a Dinio, como a un dirigente del PP los viernes por la tarde, como a un cofrade que busca el Rives en una buena taberna de las de Javier Sobrino en las Semanas Santas de lluvia. Dice mi dilecto y primitivo hermano Toni Martín, portavoz del todopoderoso grupo parlamentario del PP en las Cinco Llagas, el mismo que es nazareno de Sevilla y que mayor contribución ha hecho a la fiesta más hermosa de la ciudad con el vídeo de la turbamulta de la Madrugada de 2015 (la que el gobierno de Zoido quiso tapar y gracias a Diario de Sevilla resplandeció la verdad), que se “depurarán responsabilidades” por la filtración de los documentos que revelan la desastrosa gestión del partido en el mandato 2011-20115. Sobresueldos, cuchipandas, viajes... La dolce vita a costa del millón de euros que ingresaba el grupo municipal por los 20 concejales obtenidos por Zoido. Oiga, respetado Toni, el problema no es si se depuran o no responsabilidades. Allá el partido con su régimen interno, sus fobias, sus ajustes de cuentas, sus cuitas y sus prioridades. La clave es si un partido en el gobierno debe dedicar sus esfuerzos a buscar filtradores o si debe centrarse en investigar la razón por la que Juan Bueno ingresó bastantes cheques del PP de hasta 1.200 euros, la razón por la que la edil de Hacienda ingresó 20.000 euros en varios cheques, la razón por la que el hoy alcalde contrató 70 autobuses por casi 35.000 euros para llenar un mitin en Fibes con cargo a la cuenta del partido en la Diputación... ¿Ponemos más ejemplos, que los hay y habrá?

¿Cuál es la prioridad?¿Gobernar la ciudad o encontrar supuestas cabezas de turcos? ¿Proteger a los denunciantes o a los que han comprometido al partido? ¿Dejar una ciudad mejor de la que se encontraron, con mejores servicios públicos, más sombra y con transportes más rápidos, o estar toda una tarde de miércoles concentrados en disputas internas hasta poner en un serio aprieto a un notario? ¿Gestionar un presupuesto público para que los colegios estén a punto, las líneas de Tussam no abandonen el Polígono Sur y las papeleras de la Magdalena no estén a media mañana a rebosar ( ¡Oído, cocina a lo importante, doña Evelia!) o dedicarse a preguntar quién gastó en qué el dinero público? Están trincados, que se dice en el argot popular. Por supuesto que hay gente honrada, recta y honesta en el PP de Sevilla. Mucha, muchísima. Pero los malos saben que están trincados, porque ellos –solo ellos– lo han hecho muy mal. La labor de la prensa es escrutar, fiscalizar y contrastar, no contar historias a instancia de parte para ganar dos faldones de publicidad. La verdad es hija del tiempo. Todo irá saliendo. Solo el rigor marca los tiempos. Unos van por delante. Y otros por detrás.