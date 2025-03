El problema verde de Moreno

El presidente de la Junta es un convencido de que una de sus responsabilidades es hacer todo lo posible para paliar los efectos negativos del cambio climático y trabajar para que la adaptación de las ciudades se haga más pronto que tarde. Le preocupaba mucho la sequía y, tras varios problemas graves (léase el Covid, la listeriosis, el virus del Nilo o los destrozos graves de las danas), por fin ha tenido un acontecimiento de cara. Las intensas lluvias de marzo han caído con muy buen tino (a pesar de la trágica pérdida de tres vidas humanas), han regado los campos, llenado los pantanos, aliviado los acuíferos y devuelto a Doñana una parte de su enorme riqueza.

Encima llega a Europa, a la cúpula del Comité de las Regiones junto a la socialista vicealcaldesa de Budapest. ¿Qué podía salir mal? Pues que en este preciso momento, su partido va a retomar los pactos con Vox en aquellas comunidades donde rompieron los gobiernos por el reparto de los niños migrantes, Valencia, Murcia, Aragón y Extremadura.

El discurso del muy quemado presidente Mazón aceptando los preceptos negacionistas de Vox y denostando el Pacto Verde Europeo ha sido mucho más que una patada en cierta parte para Moreno. Sobre todo porque el presidente valenciano ha dicho cosas que no repiten en Andalucía los responsables de Vox, “claro que no negamos el cambio climático”, defiende su portavoz en el Parlamento Andaluz Manuel Gavira. Otra cosa es que no están de acuerdo con que haya que abordarlo.

En la 27 Interparlamentaria que los populares han celebrado este pasado fin de semana en Sevilla, la mesa sobre el campo, moderada por su consejero de Agricultura y Agua, se ha comprometido a “defender” el campo español ejerciendo “presión política” en los distintos parlamentos y a “revisar” el Pacto Verde Europeo.

Un argumento coartada perfecto para lo que vaya a venir detrás. Cuando Moreno gobernaba en Andalucía gracias al apoyo externo de Vox, no hace tanto tiempo fue en 2019, tenía un arma secreta para tratar de diluir estos asuntos graves: su portavoz José Antonio Nieto negociaba como los más reputados directores deportivos del fútbol y siempre salía ganando.

Ahora Vox ha aprendido mucho más y la negociación no está en sus manos. Pedro Sánchez, claro, no es ningún bisoño y sabe que esta es una clarísima vía de agua que no ha tardado en aprovechar. Juanma Moreno deberá ser muy cauteloso en este escenario, caer en la contradicción será muy fácil.