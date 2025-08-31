El Rey presente, Sánchez ausente

Ldlo medios informativos más afines al Gobierno han dimensionado a la baja la visita de los Reyes de España a varios de los territorios devastados por los incendios del verano. El más influyente no incluyó la noticia en su primera página (edición de papel) y, en el interior, no concedió a la crónica una página entera.

Como milito en la escuela de la sospecha, tiendo a pensar que no es casual la minimización de la noticia sobre el viaje real. Y a creer que ha sido una decisión deliberada y meditada de los directivos del periódico. Y a considerar que su finalidad ha sido restar importancia y significación al hecho de que el jefe del Estado haya hecho acto de presencia en los pueblos afectados por el fuego, tenido palabras de consuelo y solidaridad con los vecinos desolados y escuchado sus tristezas, quejas y reclamaciones a pie de calle, sin intermediarios ni filtros. Nada de esto lo hizo unos días antes el presidente del Gobierno, lo cual no quiere decir que éste no estuviera también preocupado por las víctimas de los incendios ni haya dirigido políticamente mal la gestión gubernamental de la crisis. Simplemente, no estuvo allí con la misma proximidad y empatía.

Me apresuro a matizar que el Rey y la Reina no corren el mismo riesgo al acudir a los lugares de la tragedia que el presidente del Gobierno. Casi toda la gente entiende que Felipe VI encarna una monarquía parlamentaria, que reina pero no gobierna y que no pueden pedírsele responsabilidades por los incendios de los bosques y los pueblos, responsabilidades que corresponde exigir a las autoridades, mayormente a las autonómicas y nacionales, que gestionan ésa y casi todas las labores políticas.

