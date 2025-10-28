Santa Clara, quizás un error

Una historia de errores, en mi modesta opinión. Entre 1994 y 1998 se construyó el nuevo seminario de Sevilla y entre 1998 y 2003, la Residencia Sacerdotal. Está pegadita al Real Monasterio de Santa Clara, cuyas últimas religiosas clarisas lo abandonaron en 1996 debido a su mal estado de conservación. Residían allí desde que les fue cedido por Sancho IV en 1289 tras haber sido palacio del infante don Fadrique y sede de la Orden de Calatrava. Se trasladaron a él definitivamente en la primera mitad del siglo XIV, terminada la primera construcción del monasterio a la que seguirían decisivas intervenciones hasta el XVII. Pueden leer la historia de este convento en Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla de Gloria Centeno Carnero (ICAS, disponible para su lectura y descarga gratuita en https://www.sevilla.org/cultura/los-libros-del-ayuntamiento).

En 2001 el Ayuntamiento lo compró al Arzobispado, con excepción de la iglesia y sus dependencias anexas, acometiéndose obras de rehabilitación para destinarlo a usos museísticos y culturales, albergando el Espacio Santa Clara, dependiente del ICAS. Una rehabilitación tan lenta que 24 años después muchos espacios están en estado semirruinoso. Ahora la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha sacado a licitación la restauración del compás, las construcciones aledañas, la puerta de la calle Santa Clara y otras dependencias. Restauración en el más amplio sentido de la palabra pues, dado su uso cultural y turístico, además de un punto de información y venta de entradas, y una tienda de recuerdos, albergará una cafetería. Nada que objetar. Lo importante es que se ponga fin a esta vergonzosa historia de abandono.

¿Por qué he empezado diciendo que es una historia de errores? Porque si atienden a las fechas, el seminario y la residencia sacerdotal se construyeron entre los años en los que las clarisas abandonaron el convento y este se vendió al Ayuntamiento. ¿No hubiera sido preferible que el antiguo convento, previa restauración y adecuación, los hubiera albergado manteniendo su uso religioso y el culto en su espléndida iglesia construida entre los siglos XV y XVII, que estuvo dos décadas abandonada hasta su restauración entre 2018 y 2023? Creo que sí. Mantener el valor de uso original, siempre que se pueda, es importante.