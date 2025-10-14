Suena Turina, habla Sevilla

En 2024, con motivo del 75 aniversario del fallecimiento de Joaquín Turina, el Ayuntamiento de Sevilla –en colaboración con numerosas entidades musicales de la ciudad– creó la Ruta Turina, confiando con acierto su coordinación al músico y gestor cultural Rafael Ruibérriz de Torres. Se desarrolló en dieciséis espacios culturales entre el 30 de septiembre de 2024 y el 13 de enero de 2025. Hoy se presenta su segunda edición a las 19:00 horas en la Casa Fabiola, porque afortunadamente ha tenido continuidad, con un concierto en el que se interpretará La oración del torero –cuyo centenario se cumple este año– en su versión original para cuarteto de laúdes. La interpretará el Cuarteto Aguilar, heredero del histórico cuarteto creado por los hermanos Aguilar en 1923 para el que Turina la escribió. También se interpretarán otras piezas arregladas o escritas para esta formación por Turina, como Fiesta mora en Tánger de Álbum de viaje, El camino de la Alhambra de Cuentos de España, Zambra, danza de la seducción y Sacro-Monte de Cinco danzas gitanas u Orgía de Danzas fantásticas. Gran programa que, además de celebrar el centenario de esta obra, recuerda la amistosa y creativa relación que unió a Turina con el histórico cuarteto.

Hay que felicitar al Ayuntamiento y a Rafael Ruibérriz de Torres por esta excelente y necesaria iniciativa. Como bien ha dicho la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, “la música de Joaquín Turina forma parte de nuestra identidad cultural, y es nuestra responsabilidad conservarla, difundirla y acercarla a los sevillanos y visitantes”. Afortunadamente la obra de Turina es tan universalmente apreciada que nunca faltarán estudios, interpretaciones y grabaciones de su obra. Pero corresponde a Sevilla mantener viva su memoria y su obra entre los sevillanos. Y hacerlo con inagotable agradecimiento por haber convertido el sentimiento que la ciudad nos inspira y esa esencia perenne a la que se puede llamar el alma de Sevilla en música, como Cernuda (justicia poética: el gran compositor José Luis Turina, nieto de Joaquín, compuso Ocnos. Música para orquesta sobre poemas de Luis Cernuda), Chaves Nogales, Romero Murube, Laffón o Sierra la convirtieron en palabras. Suena Turina, habla Sevilla con la lengua universal de la música.