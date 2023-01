Que la portavoz del PSOE y ministra de Educación defina la ratonera canción-venganza de Shakira como "un temazo" explica muchas cosas. Porque hay un aire de familia en el actual Gobierno, ya se trate de su parte socialista o comunista-podemita, que une a Sánchez disfrazado de Kennedy en las recordadas fotografías del avión con, por citar dos casos casi coincidentes, el tono y los contenidos de la mesa redonda de Ángela Rodríguez Pam y la canción de Shakira que tanto gusta a la ministra de Educación con lo hortera en su acepción común: "Que, aunque pretende ser elegante o moderno, resulta vulgar, ordinario y de mal gusto".

Eso sí, como la ministra es muy feminista ha aclarado que "hay una parte de la canción que no me ha gustado y es eso de compararnos unas mujeres frente a otras como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda, es la única parte que no me ha terminado de convencer", refiriéndose a lo de "yo valgo por dos de 22 / cambiaste un Ferrari por un Twingo/ cambiaste un Rolex por un Casio" o "a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú". Como además de muy feminista es muy socialista ha bromeado sobre lo de las marcas diciendo que prefiere el Casio al Rolex supongo que, siguiendo su himno, en solidaridad con "los pobres del mundo" y "los esclavos sin pan" y en fidelidad al proyecto de remover "todas las trabas que oprimen al proletario" y cambiar "al mundo de base hundiendo al imperio burgués". Y un Rolex es mucho más burgués, incluso alto burgués, que un Casio. Sobre lo del Ferrari no se ha pronunciado.

Hubo un tiempo en el que la cultura más exigente, moderna y comprometida era patrimonio de la izquierda. En la Segunda República con la Institución Libre de Enseñanza, las Misiones Pedagógicas o el apoyo militante del grueso de la intelectualidad y la creatividad de las generaciones del 98, el 14 y el 27. En el franquismo y la Transición con las generaciones rebeldes del 36 y del 50. En la Transición con la generación del 68, cuando la izquierda olía a tabaco negro, sonaba a cantautores, llenaba cineclubs y frecuentaba exposiciones y librerías en lo que se llamó la primavera cultural de entre 1975 y 1979. No solo por las horteradas de Sánchez, la grosería de Ángela Pam o lo del "temazo" de la ministra de Educación, síntomas de algo más serio, parece que ese tiempo pasó y que estamos en el de la izquierda ratonera.