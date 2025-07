Curioso, mucho antes del alud de grabaciones nuevas que están saliendo, un amigo me advirtió de un conocido común: ten cuidado, lo graba todo, las llamadas telefónicas también. Recuerdo que me quedé en silencio, pensando. Bueno, y qué tiene que grabar. Y para qué. Pero seguimos el culebrón del Caso K. y ya no tenemos una opinión cristalizada sobre los que graban, y las grabaciones grabadas. Koldo no creo que pudiera imaginar la mañana en que la Guardia Civil entró en su casa, lo puso en un sofá y empezaron a buscar pruebas. Encontraron lo que hoy podríamos llamar “un filón”: miles de grabaciones, de todo lo que se movía. Desde la mañana a noche el micrófono abierto. Y sin nadie que avisara al mundo que lo rodeaba ten cuidado, lo graba todo. Que me dijo a mí un amigo de un conocido que, al parecer o con seguridad, también lo grababa todo.

La Literatura (ya no sé si la buena o la mala) impregna el vivir cotidiano. ¿Qué si no esta historia de un hombre que lo graba todo, incluso a sí mismo cometiendo delitos y perpetrando enormidades y porquerías varias? Así que, ¿existen grabaciones de las llamadas conversaciones de paz con ETA? ¿Lo de Puigdemont está grabado? ¿Cosas de Pablo Iglesias se guardan en algún archivo digital desconocido? Siempre se ha creído que los Servicios de Inteligencia de los países han grabado, en audio y vídeo, todo lo susceptible de ser utilizado por los Estados para defensa y beneficio. Recordemos que lo del Sahara fue el resultado de grabaciones presumiblemente infringidas a Pedro Sánchez o a su más delicado entorno. Así que buen consejo me dio el amigo que me dijo cuidado que lo graba todo. Aunque ya ves tú lo que uno puede ir diciendo por ahí con algún fundamento.

Con cierta sorpresa recuerdo el escándalo de las grabaciones de Nixon en el despacho oval de la Casa Blanca. Al final un juez le dobló el codo y pudo conocer la maraña de porquería que se trataba allí. Así terminó todo, con la salida deshonrosa de Nixon de la Casa Blanca. Nadie le dijo ten cuidado, tú mismo puedes entrar en el manglar de porquerías de tu presidencia. Esto es para tener cuidado, no cabe duda. Hacen del vivir este peligro. Por dinero casi siempre. Y poder. Ningún escrúpulo, por supuesto. El Caso K. mismo.