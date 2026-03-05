Territorio militar

La ciudad de Sevilla y su entorno se pueden considerar como territorio de alto interés militar. Quizás sea la zona más estratégica de España, en estos momentos, para el Ejército. En una distancia cercana están las dos bases militares de EEUU en Andalucía: la de Morón de la Frontera y la de Rota. Esta última pertenece a la provincia de Cádiz, aunque allí veranean miles de sevillanos. Ambas bases, según Pedro Sánchez, no pueden ser utilizadas para operaciones bélicas contra Irán, lo que ha provocado las últimas bravuconadas de Donald Trump. Casi todos preferimos la paz a la guerra. Pero las bases, como todas las instalaciones militares, son una garantía de seguridad y defensa.

Sevilla mantiene una especial relación con su Ejército. En el siglo XXI no hay tantos soldados, ni tantos cuarteles como en los tiempos del servicio militar obligatorio. Sin embargo, Sevilla sigue siendo una plaza esencial para el Ejército español. En el edificio que se conoce como Capitanía, en la artística plaza de España, está la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. El Jefe de la Fuerza Terrestre, que actualmente es el teniente general Carlos Melero, depende directamente del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), y ostenta el mando de las unidades donde se encuadran el 60% de los efectivos del Ejército de Tierra español. Entre otras, están la Segunda Subinspección del Ejército, con sede en el cuartel de la Borbolla. Y en la base de El Copero, el Regimiento de Transmisiones 32, el Regimiento de Artillería Antiaérea 74 y el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV. En Torreblanca está la Agrupación de Apoyo Logístico 21. El Ejército del Aire mantiene el Acuartelamiento Aéreo de Tablada con diversas unidades y centros formativos y de apoyo. Entre ellas, la Dirección de Enseñanza, el Grupo Móvil de Control Aéreo, la Maestranza Aérea y otras unidades de apoyo técnico y logístico. La Armada asimismo se mantiene en Sevilla con la Comandancia Naval.

Esta presencia militar forma parte de la historia de la ciudad. Ha evolucionado dependiendo de las necesidades militares. Pero no ha perdido los vínculos. Aún se lamenta que la banda del Soria 9 no salga en la Semana Santa, a pesar de que la recuperó Abel Moreno. Pero, aparte de eso, el Ejército es una seña de identidad. Y se les aplaude en la procesión del Corpus. En los eventos, se aprecia que en Sevilla tenemos autoridades civiles, religiosas y militares.