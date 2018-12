A tiempo de evitar otra catástrofe

Está claro como el agua clara que la democracia tiene costuras y que éstas se descosen con cierta facilidad. Ya dijo Sir Winston Churchill, el hombre que salvó a Inglaterra de la tiranía nazi, que la democracia es el sistema político menos malo y la verdad es que se tambalea en cuanto las urnas no cantan al gusto de los totalitarios. Se está verificando claramente tras este 2-D que tan mal ha sentado al fascismo rojo y que ha dado lugar a que el comunista Iglesias aliente a las masas a tomar la calle. Y es un dolor que lo que tanto nos costó sacar adelante tras la larga noche franquista se esté tambaleando de esta manera. No es la primera vez que lo escribo en este espacio y me duele en el alma tener que repetirlo. Están ocurriendo cosas que se parecen una barbaridad a las que desencadenaron la guerra más dolorosa de todas y a tiempo estamos de evitarlo. Que así sea.