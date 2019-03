Lo último de Tebas, fútbol a la hora de comer

Pionero vocacional, cobaya en tantos experimentos, a esa parida de fútbol a la hora de almorzar han apuntado al Betis, cómo no. La nueva ocurrencia del mandarinato futbolístico es la de que se juegue a las dos de la tarde para que el fútbol entre de lleno en el orden natural de las cosas para alterarlo de forma incomprensible. Y se argumenta que en la Premier hay fútbol los sábados a esa hora, como si el bodrio fuese exportable.

En el Reino Unido, a las dos de la tarde ya tienen sus súbditos hasta la digestión hecha, nada que ver con nuestros horarios gastronómicos, por lo que no cabe basar el cambio en lo que prime tras el Canal de la Mancha. Afortunadamente, desaparece la barbaridad del lunes como día de partido y permanece el viernes, que es, precisamente, cuando más daño recibe la hostelería patria. Y es que la fiebre del sábado noche ha tiempo que se adelantó veinticuatro horas.

Ya es irreversible y el Rayo Vallecano-Betis se juega el domingo 31 de los corrientes en Payaso Fofó a las dos de la tarde, que quien manda manda y cartuchos al cañón. Como consuelo para el club verdiblanco queda que su clientela no es muy perjudicada, ya que va de visitante y en casa ante la tele no es grave quebranto una hora tan inusual. Pero, por lo pronto, ya surgieron voces de protesta desde la orilla de los futbolistas mediante una dura opinión de su sindicato, la AFE.

Que el fútbol tenga tanta dependencia de los dineros televisivos trae estas consecuencias. Hay que estirar la banda horaria hasta límites exagerados a fin de que no haya coincidencias para que el enganchado a esta droga no vea limitado su consumo. La medida deja fuera de concurso al lunes, con lo que no hay mal que por bien no venga, pero que, como dice AFE, se trata de una decisión que desprecia a futbolistas y aficionados no creo que haya alguien que lo discuta.