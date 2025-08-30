Desde 1713 Gibraltar no ha hecho sino ganar. Siempre. Son bárbaros. Aprovecharon cada debilidad española para dar pasos adelante. El terreno del aeropuerto, no fue lo último. En los impuestos, en el mercado, en los trabajadores que ahora llaman “transfronterizos”, en las pensiones. Nunca pierden, saben defenderse admirablemente. Pero claro, hay que preguntarse inmediatamente ¿quiénes? ¿Londres? ¿Una oligarquía multimillonaria que todo lo controla? Desde la City, desde la propia Roca, a saber dónde porque el dinero no tiene un hogar ni un domicilio concreto. La maquinaria siempre está bien “engrasada”. Y lo último lo que puede que ocurra muy pronto: la desaparición de la Verja, que fue lo único, en tres siglos, que les hizo daño. Porque los encerró con su propio juguete. Claro, tuvo su vertiente humana dolorosa. JJ Téllez me lo dijo un día: los niños de Gibraltar no habían visto nunca una vaca, de encerrados, prisioneros de la Historia. Los niños de Gibraltar son una cosa y Gibraltar es otra cosa, para entendernos y no entrar en detalles. Pero a lo que iba, pudieron con los asedios, los bombardeos, los intentos de asalto. Con todo. Cada revés español, que fueron múltiples, era un pasito “palante”. Un socialista español, Felipe González, abrió la Verja y otro, Pedro Sánchez, la va a tirar al suelo. Ancha es Britannia. Lo próximo va a ser La Línea, y La Línea lo sabe. Luego San Roque y más tarde el Campo de Gibraltar. La Verja no era un emblema ni un símbolo, era un instrumento que ahora va a desaparecer, que es lo que han querido siempre, han querido todos los gibraltareños. La expansión y el condominio, si no se puede el dominio. Un sinfín de negocios espera. No sólo el juego, el contrabando, lo minúsculo convertido en la fuerza de un león. Británico, por su puesto. Hay tanto fuego ahora mismo, y cenizas, y están las cosas como están, que el ruido español va a amortiguar el ruido de la Veja al caer. Ea, el camino va a estar expedito en el futuro inmediato. De vez en cuando llegarán noticias, si fallan los controles gibraltareños, que no suelen. Ya decía, en unos días va a suceder el drama, la derrota final de tres siglos de España intentando recuperar un territorio ocupado a sangre y fuego. Por los ingleses. Hoy británicos.