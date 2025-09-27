Por el voto de perros y gatos

Hasta las elecciones autonómicas entramos en temporadas de rebajas, de otoño, invierno y primavera. Juan Manuel Moreno lo quiere todo. No conforme con la amplia mayoría absoluta que le auguran las encuestas, quiere que le voten hasta perros y gatos. Por persona interpuesta, se entiende. Esto ya lo ensayó con éxito Donald Trump en septiembre del año pasado en vísperas de las elecciones norteamericanas. El equipo de márquetin de Moreno, probablemente el más importante departamento de la Junta de Andalucía, bebe en todas las fuentes. Aunque hay que reconocer que Juanma lo hace, como todo en él, más elegante.

El candidato Trump hace un año acusó a los inmigrantes haitianos de comerse los gatos de Springfield, Ohio. Era mentira, pero funcionó, y amplió el bulo: cazaban mascotas de toda la gente que vivía allí. El presidente regional busca también el beneplácito de los amantes de los animales. Copia la idea, pero le ha dado la vuelta y no utiliza el método salvaje de Trump. Moreno y sus asesores comerciales han acudido en vísperas electorales a su receta favorita, una rebaja de impuestos. Los dueños de perros y gatos podrán desgravar un tercio de sus gastos veterinarios, con un límite de cien euros. Es temporal. Casualmente es año electoral, pero a lo mejor es coincidencia. La operación tiene el éxito garantizado; hay casi doscientos mil votantes beneficiarios. Y además es barata, doce millones, el 0,02% del presupuesto andaluz.

Esta medida forma parte de la séptima rebaja de impuestos del PP desde que está en el poder. El paquete incluye deducciones fiscales en las cuotas del gimnasio o al alquiler de viviendas. El negociado de márquetin de San Telmo ha abandonado la expresión “rebaja masiva de impuestos” desde que la efímera primera ministra británica Liz Truss se estrelló hace tres años con esa consigna. Pero Moreno explica que ha rebajado unos mil millones en impuestos desde que es presidente. Y presume de que recauda más de IRPF, lo que es media verdad. La realidad completa es que en toda España la Agencia Tributaria incrementa su recaudación anualmente, debido el crecimiento económico; unos 20.000 millones más cada año. Eso es lo que permite que el presupuesto de la Junta aumente sensiblemente cada ejercicio. Y que el presidente amante de los perros y de los votos de sus dueños haga rebajas fiscales.