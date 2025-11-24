¿Por qué vuelven a Andalucía?

El presidente andaluz ha dicho esta semana en pleno Foro de Madrid que no volvería a la política nacional “ni harto de vino”. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se descolgaba con la sorpresa de que será el candidato a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas tras lograr el apoyo de quienes ya eran candidatos de los diferentes partidos que conforman su espacio político; y sabemos que María Jesús Montero dejará el todopoderoso Ministerio de Hacienda y el foco mediático del Congreso para mudarse políticamente hablando al Antiguo Hospital de las Cinco Llagas nada más que Juanma Moreno pulse el botón electoral. Los andaluces decidirán si también lo hace al Palacio de San Telmo pero, en cualquier caso, es un alto riesgo.

No son los únicos casos de políticos de primera fila que abandonan la Villa y Corte para volver a Andalucía a continuar con su trabajo. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, es otro ejemplo claro. Era diputada en Madrid cuando recibió la llamada para sentarse en el Consejo de Gobierno. Y volvió. Claro.

Es evidente que los partidos son una institución jerárquica y que cuando los jefes mandan, hay que decir que sí. Pero también hay otras cosas a tener en cuenta. Hasta hace no muchos años, el profesional andaluz (de la política, la banca o los medios de comunicación) que había triunfado era porque se había ido a Madrid. Era el colofón de las carreras profesionales porque allí es donde de verdad está el éxito.

Hay andaluces que lo siguen pensando y es una opción perfectamente legítima. Pero también discutible. Porque hay otros muchos que se han formado en el extranjero, han vivido en otros países, conocen el mundo, hablan varios idiomas... y quieren volver a trabajar en su tierra.

Se trata también del compromiso con el desarrollo de Andalucía. Porque está precisamente en manos de esos profesionales que el futuro de la comunidad autónoma sea mejor que el presente, y que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan mil oportunidades para sus vidas. Andalucía interesa mucho en verano, en las ferias y en las fiestas. Eso y también que durante el resto del año se nos siga mirando por encima del hombro.