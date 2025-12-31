Año electoral en Andalucía

Hasta el último minuto de la legislatura”. Juanma Moreno ha dejado claro esta semana, con motivo de la reunión de la Junta Directiva del PP andaluz, su intención de agotar su segundo mandato. Andalucía, por tanto, entra en año electoral, aunque la llamada a las urnas, con los plazos anteriores, no será antes de junio. Una realidad que lamentablemente se traducirá en seis meses con un clima político marcado por esta larga precampaña. Y con la mirada puesta en las citas anteriores: Aragón y Castilla y León. Porque más allá de la retórica habitual que se suele utilizar en estos casos, uno de los argumentos que condicionarán la fecha final de la convocatoria andaluza será el precedente de lo que suceda en esas dos comunidades. El PP había diseñado 2026 como una transición triunfal para facilitar, como último objetivo, la llegada de Feijóo a La Moncloa. Pero el auge de una formación como Vox, tras lo visto en Extremadura, distorsiona ese idílico escenario. El presidente andaluz ya admite que será complicado revalidar la mayoría absoluta actual. Y su única opción pasa por que el transcurrir de los meses rebaje la altura de la ola sobre la que cabalga la formación de Santiago Abascal. Andalucía, con sus 8,7 millones de habitantes, significaría un punto de inflexión si finalmente resulta inevitable dar entrada a Vox en el Gobierno. El perfil moderado de Moreno quedaría entonces seriamente dañado. El presidente no pierde la ocasión de remarcar sus distancias en materias claves como el cambio climático o la violencia de género. Pero esta hipótesis condena a la oposición de izquierdas a desempeñar un mero papel secundario. A estas alturas se desconocen cuántas siglas competirán por ese espacio junto al PSOE y de qué forma. Los socialistas tampoco se hallan en mejor disposición. Su candidata, María Jesús Montero, no acaba de despegar en las encuestas y tampoco recoge el fruto del desgaste por la gestión del PP. Llegan las elecciones aunque la mayoría no las quieren.