Un debate imprescindible y tardío

El hecho de que hasta esta semana no se vaya a producir en el Congreso de los Diputados un debate, previsto para mañana, sobre el cambio de la situación mundial tras la llegada al poder de Donald Trump da idea de hasta qué punto está deteriorada la discusión política en España. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido especial interés en explicarle a los representantes de la soberanía nacional cómo afecta al país la nueva geopolítica impuesta por el inquilino de la Casa Blanca ni el líder la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha percibido necesidad imperiosa de reclamar esas explicaciones. En Sánchez se trata de una actitud tan injustificada como explicable desde un punto de vista político: con sus inestables apoyos parlamentarios y la división interna del Gobierno de coalición corre el riesgo de quedar mal ante sus socios europeos o de profundizar aún más la crisis institucional que marca esta legislatura. Mucha menos lógica tiene la actitud de Núñez Feijóo, que se ha puesto de perfil ante la crisis internacional y ha preferido, por ejemplo, en las sesiones de control al Ejecutivo, seguir machacando sobre los temas de siempre en lugar de exigir información precisa sobre qué va a hacer España, dentro de la UE, ante un orden mundial que ha saltado por los aires. Es evidente que la importancia de esta cuestión rebasa la de las que marcan las broncas políticas del día a día. También lo es que los dos partidos mayoritarios y sus líderes comparten en esta materia criterios e intereses, por lo menos, en los aspectos fundamentales. De todas formas, no cabe esperar mucho del debate parlamentario de este miércoles, por más que este sea imprescindible. La política española se ha acostumbrado a mirar desde la óptica de las estrategias de partido y no de los intereses del país. Estar a la altura de las circunstancias parece hoy un empeño difícil, aunque no por ello hay que dejar de reclamarlo con fuerza.