Frenos para Trump

La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que invalida los aranceles que el presidente Donald Trump ha utilizado como arma contra otros países durante su primer año de mandato tiene una enorme importancia económica, pero una todavía mayor significación política. Es trascendente desde el punto de vista económico porque el mandatario norteamericano dio una patada en la mesa del comercio mundial con unas barreras arancelarias que aplicaba según su capricho como premio o castigo. Tras la sentencia del Supremo, la confusión persiste porque Trump ha respondido con un arancel general del 15% que en algunos casos se superpone a los ya existentes por lo que muchos países desconocen cuánto tendrán que pagar en realidad. Pero por encima de los aspectos económicos cobra especial relieve la lectura política que ofrece la sentencia del Supremo. Trump, durante su primer año en la Casa Blanca, se ha conducido como un líder de talante autoritario que ha gobernado a su antojo ignorando el sistema de contrapesos que está en la esencia de la Constitución de los Estados Unidos. El alto tribunal, cuyas atribuciones en el sistema español corresponderían al Constitucional, ha considerado que el presidente carece de autoridad para imponer gravámenes a la importación sin contar con el Congreso, lo que supone un revés político sin precedentes en este mandato. El pronunciamiento del Supremo se produce pocas semanas después de que Trump tuviera que dar marcha atrás en sus pretensiones imperialistas sobre Groenlandia, territorio administrado por Dinamarca. La firme actitud de los principales países de la Unión Europea ante lo que era una amenaza, incluso en el terreno militar, al espacio europeo sirvió para que esta cuestión desapareciera del primer lugar de la agenda del presidente de Estados Unidos. Trump es un presidente de estilo autoritario, pero no por ello tiene vía libre para hacer lo que quiera. Tanto en su país como fuera de él ha comprobado ya que se le puede poner freno.